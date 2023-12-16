Беатрис Хаддад Майя: «Моя цель – закрепиться в топ-10 и бороться за победу на крупнейших турнирах, включая Олимпиаду»

Теги фото WTA Беатрис Хаддад Майя Теннис

Беатрис Хаддад Майя дала небольшое интервью бразильскому Vogue.

«Все мы немного самолюбивы. У меня тоже случаются такие моменты. Когда график очень напряженный, я стараюсь на себя не смотреть, но, когда он более свободный, мне нравится смотреться в зеркало и хорошо себя чувствовать.

Моя цель – закрепиться в топ-10 и бороться за победу на крупнейших турнирах, включая Олимпиаду-2024 в Париже».

Бразильянка закончила год 11-й ракеткой мира, по ходу сезона она поднималась на 10-е место рейтинга.

Фото: Vogue Brazil.

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