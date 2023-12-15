Халеп прекратила работу с командой Муратоглу. Он взял ответственность за ее положительную допинг-пробу
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прекратила работу с командой Патрика Муратоглу. Сейчас она отбывает дисквалификацию за допинг, и Муратоглу взял на себя ответственность за то, что в ее организм попали запрещенные вещества.
«Я всегда была открыта к тому, чтобы учиться у людей. Для этого и нанимаешь команду – тебе нужна информация, нужно становиться лучше.
Я всегда доверяла людям, а сейчас мне трудно это делать. И я не знаю, смогу ли доверять в будущем. А у меня есть принцип – если кого-то нанимаешь, этому человеку нужно доверять».
Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу
Халеп отстранили на 4 года за допинг – и Серена требует отнять у нее «Уимблдон». Почему наказали так жестко?
(боюсь представить какой химпром⚗️🧪 у них тогда шуровал😂)
Та добавка, что якобы оказалась грязной, и которую Муратоглу рекомендовал, не дала бы такую концентрацию допинга. Вот никак.
Муратоглу запрещено заниматься тренерством? Или может сам решил устраниться, закрыть свою академию? Иначе я не понимаю, что значит взять на себя ответственность, когда никаких последствий за это нет.