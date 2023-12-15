Халеп прекратила работу с командой Муратоглу. Он взял ответственность за ее положительную допинг-пробу

Теги WTA Симона Халеп Патрик Муратоглу Теннис

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прекратила работу с командой Патрика Муратоглу. Сейчас она отбывает дисквалификацию за допинг, и Муратоглу взял на себя ответственность за то, что в ее организм попали запрещенные вещества. 

«Я всегда была открыта к тому, чтобы учиться у людей. Для этого и нанимаешь команду – тебе нужна информация, нужно становиться лучше. 

Я всегда доверяла людям, а сейчас мне трудно это делать. И я не знаю, смогу ли доверять в будущем. А у меня есть принцип – если кого-то нанимаешь, этому человеку нужно доверять».

Халеп обвиняли, что она сидела на допинге почти весь 2022-й. Главное из 126 страниц решения по ее делу

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7 комментариев
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у серины отберут все шлемы,что она завоевала с этим ... физруком ?)
(боюсь представить какой химпром⚗️🧪 у них тогда шуровал😂)
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+4
Стрелки всё равно плохо переводятся.
Та добавка, что якобы оказалась грязной, и которую Муратоглу рекомендовал, не дала бы такую концентрацию допинга. Вот никак.
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В чем заключается суть "взятие на себя ответственности"?

Муратоглу запрещено заниматься тренерством? Или может сам решил устраниться, закрыть свою академию? Иначе я не понимаю, что значит взять на себя ответственность, когда никаких последствий за это нет.
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