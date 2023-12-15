Халеп прекратила работу с командой Муратоглу. Он взял ответственность за ее положительную допинг-пробу

Экс-первая ракетка мира прекратила работу с командой Патрика Муратоглу. Сейчас она отбывает дисквалификацию за допинг, и Муратоглу взял на себя ответственность за то, что в ее организм попали запрещенные вещества.

«Я всегда была открыта к тому, чтобы учиться у людей. Для этого и нанимаешь команду – тебе нужна информация, нужно становиться лучше.

Я всегда доверяла людям, а сейчас мне трудно это делать. И я не знаю, смогу ли доверять в будущем. А у меня есть принцип – если кого-то нанимаешь, этому человеку нужно доверять».

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