Джокович опроверг новость, что хочет купить у вдовы Мануэля Сантаны теннисный клуб в Марбелье

Теги Новак Джокович ATP Мануэль Сантана Теннис

Новак Джокович опроверг, что хочет купить теннисный клуб имени Мануэля Сантаны.

Испанская журналистка Палома Гарсия-Пелайо в эфире телеканала Antena 3 сообщила, что Джокович якобы ведет переговоры о покупке с вдовой Сантаны Клаудией.

Джокович репостнул ссылку и подписал: «Эта новость – фейк...»

Спортивный центр, которым управляют Клаудия и ее сын Кристиан, расположен в Марбелье и, как сообщили в программе, сейчас «находится в ужасном состоянии». В той же программе было сказано, что в реконструкцию готовы инвестировать шведские бизнесмены, но если клуб не отремонтировать, то, по их словам, «все развалится».

Сантана – четырехкратный чемпион «Больших шлемов» (титулы он выиграл до начала Открытой эры). Он умер в декабре 2021-го.

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3 комментария
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Конечно фейк, Новак никогда не купит клуб или виллу в Марбелье, Монте Карло, лучше уж он у себя на родине постоит детям бесплатную академию
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