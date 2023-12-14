Джокович опроверг новость, что хочет купить у вдовы Мануэля Сантаны теннисный клуб в Марбелье

Новак Джокович опроверг, что хочет купить теннисный клуб имени Мануэля Сантаны.

Испанская журналистка Палома Гарсия-Пелайо в эфире телеканала Antena 3 сообщила, что якобы ведет переговоры о покупке с вдовой Сантаны Клаудией.

Джокович репостнул ссылку и подписал: «Эта новость – фейк...»

Спортивный центр, которым управляют Клаудия и ее сын Кристиан, расположен в Марбелье и, как сообщили в программе, сейчас «находится в ужасном состоянии». В той же программе было сказано, что в реконструкцию готовы инвестировать шведские бизнесмены, но если клуб не отремонтировать, то, по их словам, «все развалится».

Сантана – четырехкратный чемпион «Больших шлемов» (титулы он выиграл до начала Открытой эры). Он умер в декабре 2021-го.

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