Молодежный итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Фис сыграет с Ван Ашем, Медьедович – со Штрикером

Теги ATP Next Gen ATP Finals Доминик Штрикер Хамад Медьедович Люка Ван Аш Артур Фис Теннис

Артур Фис и Люка Ван Аш поборются за выход в полуфинал молодежного итогового.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

28 ноября – 2 декабря 2023

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 2 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

Артур Фис (Франция) – Люка Ван Аш (Франция)

Хамад Медьедович (Сербия) – Доминик Штрикер (Швейцария)

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий