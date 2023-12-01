Молодежный итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Фис сыграет с Ван Ашем, Медьедович – со Штрикером
Артур Фис и Люка Ван Аш поборются за выход в полуфинал молодежного итогового.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
28 ноября – 2 декабря 2023
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Призовой фонд – 2 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Полуфинал
Артур Фис (Франция) – Люка Ван Аш (Франция)
Хамад Медьедович (Сербия) – Доминик Штрикер (Швейцария)