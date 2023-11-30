Рублев и Медведев вошли в топ-5 по количеству эйсов в 2023-м
Хуберт Хуркач выполнил больше всех эйсов в сезоне-2023 – у него 1031 подача навылет.
Топ-10 по этому показателю выглядит так:
- Хуркач – 1031 (в 69 матчах);
- Тэйлор Фриц – 692 (в 77 матчах);
- Андрей Рублев – 616 (в 82 матчах);
- Александр Зверев – 613 (в 80 матчах);
- Даниил Медведев – 574 (в 84 матчах);
- Стефанос Циципас – 574 (в 71 матче);
- Александр Бублик – 543 (в 48 матчах);
- Бен Шелтон – 505 (в 50 матчах);
- Кристофер Юбенкс – 498 (в 41 матче);
- Джон Изнер – 480 (в 23 матчах).
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Сыграв 20 матчей, практически без формы-набил столько сколько набивают другие за сезон
Семьянин Джон, решил сделать выбор в пользу дома, хотя мог бы пару лет ещё позажигать
ДжонниБой-Мальчик Мой❤