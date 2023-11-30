Рублев и Медведев вошли в топ-5 по количеству эйсов в 2023-м

Теги ATP Джон Изнер Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Александр Бублик Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Бен Шелтон Теннис

Хуберт Хуркач выполнил больше всех эйсов в сезоне-2023 – у него 1031 подача навылет.

Топ-10 по этому показателю выглядит так:

  1. Хуркач – 1031 (в 69 матчах);
  2. Тэйлор Фриц – 692 (в 77 матчах);
  3. Андрей Рублев – 616 (в 82 матчах);
  4. Александр Зверев – 613 (в 80 матчах);
  5. Даниил Медведев – 574 (в 84 матчах);
  6. Стефанос Циципас – 574 (в 71 матче);
  7. Александр Бублик – 543 (в 48 матчах);
  8. Бен Шелтон – 505 (в 50 матчах);
  9. Кристофер Юбенкс – 498 (в 41 матче);
  10. Джон Изнер – 480 (в 23 матчах).

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12 комментариев
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Ответ N.S.A.8.5
Нету знаменитого Изнера. Хотя нет, есть оказывается, но только десятый, но успел почти 500 наколотить за 23 матча. Наверное в лучшие годы он по 3000 эйсов делал за сезон.
ИЗЯ #1.
Сыграв 20 матчей, практически без формы-набил столько сколько набивают другие за сезон

Семьянин Джон, решил сделать выбор в пользу дома, хотя мог бы пару лет ещё позажигать

ДжонниБой-Мальчик Мой❤
+7
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+7
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Не думал что Рублев "падаван"
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Реально? Не замечал столько эйсов у Рублёва.
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Ответ Nottingham Forest
он и не подаван, за счет большого количества проведенных матчей такая высокая позиция, по среднему количеству эйсов за матч он 21-й, Медведев вообще 27-й
Т. е. только 20 человек подают лучше его? Разве это плохо среди сотни? И вообще не матчи надо считать а сеты, тот же Хуркач хоть и сыграл не так много матчей, но мы помни что большинство его матчей закончивались в трёх упорных сетах и очень много сетов со счётом 7:6, потому он наколотил столько эйсов.
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Ответ N.S.A.8.5
Т. е. только 20 человек подают лучше его? Разве это плохо среди сотни? И вообще не матчи надо считать а сеты, тот же Хуркач хоть и сыграл не так много матчей, но мы помни что большинство его матчей закончивались в трёх упорных сетах и очень много сетов со счётом 7:6, потому он наколотил столько эйсов.
Может, тогда уж геймы считать?)
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Ответ Юлия!!!
Может, тогда уж геймы считать?)
Может, тогда уж розыгрыши считать?)
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Нету знаменитого Изнера. Хотя нет, есть оказывается, но только десятый, но успел почти 500 наколотить за 23 матча. Наверное в лучшие годы он по 3000 эйсов делал за сезон.
+1
-1
0
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Удивительно другое, что у Медведева ещё 339 двойных ошибок на подаче в этом сезоне и это очень много, всё таки качество подачи он потерял, какое у него было в 2021году)))
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Ответ sined2000
Не думал что Рублев "падаван"
он и не подаван, за счет большого количества проведенных матчей такая высокая позиция, по среднему количеству эйсов за матч он 21-й, Медведев вообще 27-й
+1
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Ответ Юлия!!!
Может, тогда уж геймы считать?)
ну вообще да, надо считать Эйс / гейм на подаче.
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