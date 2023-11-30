Рублев и Медведев вошли в топ-5 по количеству эйсов в 2023-м

выполнил больше всех эйсов в сезоне-2023 – у него 1031 подача навылет.

Топ-10 по этому показателю выглядит так:

Хуркач – 1031 (в 69 матчах); – 692 (в 77 матчах); – 616 (в 82 матчах); – 613 (в 80 матчах); – 574 (в 84 матчах); – 574 (в 71 матче); – 543 (в 48 матчах); – 505 (в 50 матчах); – 498 (в 41 матче); – 480 (в 23 матчах).

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