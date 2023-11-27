Де Минаур, взяв три гейма у Синнера: «Найду способ стать лучше, чтобы создавать проблемы таким игрокам»
Алекс де Минаур прокомментировал разгром от Янника Синнера.
В рамках финала Кубка Дэвиса он уступил 3:6, 0:6 и теперь проигрывает 0:6 в личных встречах.
«Джокович где-то неделю назад сказал, что Янник сейчас на невероятной волне уверенности в себе. В залах он просто выколачивает дерьмо из тяжелых мячей. Его уровень просто впечатляет.
Я найду способ стать лучше, чтобы создавать проблемы таким игрокам. Сейчас мне просто не хватило. Я разочарован тем, что не смог дать парням шанс сыграть решающую пару. Это, наверное, главное разочарование».
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Что Джоковичу улетел на АО, что Синнеру. Другая лига.
один гейм мог бы и отдать во втором сете - зачем ж унижать соперника-то? )