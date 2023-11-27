Де Минаур, взяв три гейма у Синнера: «Найду способ стать лучше, чтобы создавать проблемы таким игрокам»

Теги Кубок Дэвиса ATP Алекс де Минаур Янник Синнер Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал разгром от Янника Синнера.

В рамках финала Кубка Дэвиса он уступил 3:6, 0:6 и теперь проигрывает 0:6 в личных встречах.

«Джокович где-то неделю назад сказал, что Янник сейчас на невероятной волне уверенности в себе. В залах он просто выколачивает дерьмо из тяжелых мячей. Его уровень просто впечатляет.

Я найду способ стать лучше, чтобы создавать проблемы таким игрокам. Сейчас мне просто не хватило. Я разочарован тем, что не смог дать парням шанс сыграть решающую пару. Это, наверное, главное разочарование».

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13 комментариев

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Стэн Смит
У Алекса есть ярко выраженный потолок способностей. Он как раз находится в нём.
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keteV
Спойлер: не найдёт.
Что Джоковичу улетел на АО, что Синнеру. Другая лига.
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maalry
сэру до сих пор де минор снится в кошмарах
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AFP1
Согласен, Минор умеет играть с топами но кто не в форме , если топ в форме, все.. обвал выше же потолка не прыгнешь!
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Верховенский1990
Ответ exshepardjack
он только в этом году в 20 вошел
В топ-20 он вошел еще в 19-м году.
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dedpihto59
Игрок не плохой, походу станет клиентом Янника, как Монфис у Джоковича🤷‍♀️‼️
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Верховенский1990
Он уже где-то лет 5 является игроком топ-20, на этом уровне и останется.
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Россия будет свободной
честно говоря, не ожидал такой бесчеловечности от Зиннера.
один гейм мог бы и отдать во втором сете - зачем ж унижать соперника-то? )
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exshepardjack
Ответ keteV
Спойлер: не найдёт. Что Джоковичу улетел на АО, что Синнеру. Другая лига.
а медведева гонял
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exshepardjack
Ответ Ничего Смешного
Менталку не прокачаешь, вести в двух геймах 40-15 и проиграть в финале КД - ну такое себе. Выходы к сетке, работа ног… вчера было видно, что Синнер не голову сильнее, когда включается «пушечный» удар и перевод. Место Алекса после пика - где-то около Томпсона
минор на 3 головы выше томпсона. очем ты?
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sashati
Ответ maalry
сэру до сих пор де минор снится в кошмарах
Как Хрбаты Кафельникову)
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