Де Минаур, взяв три гейма у Синнера: «Найду способ стать лучше, чтобы создавать проблемы таким игрокам»

Алекс де Минаур прокомментировал разгром от Янника Синнера.

В рамках финала Кубка Дэвиса он уступил 3:6, 0:6 и теперь проигрывает 0:6 в личных встречах.

«Джокович где-то неделю назад сказал, что Янник сейчас на невероятной волне уверенности в себе. В залах он просто выколачивает дерьмо из тяжелых мячей. Его уровень просто впечатляет.

Я найду способ стать лучше, чтобы создавать проблемы таким игрокам. Сейчас мне просто не хватило. Я разочарован тем, что не смог дать парням шанс сыграть решающую пару. Это, наверное, главное разочарование».

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