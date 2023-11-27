Синнер в 2023-м: четыре титула, первый «Мастерс» и 1/2 ТБШ, 13 побед над топ-10

Теги ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер завершил сезон победой в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

В этом году 22-летний Синнер:

● выиграл четыре титула – до этого за всю карьеру было шесть;

● вышел в семь финалов – столько же, сколько до этого за всю карьеру;

● впервые в карьере победил на «Мастерсе»;

● на «Уимблдоне» впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»;

● выиграл 81% матчей – 64:15;

● одержал 13 побед над топ-10;

● завершил сезон четвертой ракеткой мира.

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4 комментария

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and_ru
Ответ Тёма Тёма
Если не возьмёт минимум 5 шлемов, я буду удивлен. Прогресс - сумасшедший. Синнер, Алькарас, Руне - отличные будущие топ-3.
Были уже Доминики Тимы великим будущим и где они сейчас?
+5
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Тёма Тёма
Если не возьмёт минимум 5 шлемов, я буду удивлен. Прогресс - сумасшедший. Синнер, Алькарас, Руне - отличные будущие топ-3.
+5
-4
+1
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dedpihto59
Красавчик, конечно💪‼️
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Alexander2022
Ответ Тёма Тёма
Если не возьмёт минимум 5 шлемов, я буду удивлен. Прогресс - сумасшедший. Синнер, Алькарас, Руне - отличные будущие топ-3.
Не нужно Синнера и Руне ставить в один ряд с Алькарасом. Последний на шаг или два впереди
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