Синнер в 2023-м: четыре титула, первый «Мастерс» и 1/2 ТБШ, 13 побед над топ-10
Янник Синнер завершил сезон победой в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.
В этом году 22-летний Синнер:
● выиграл четыре титула – до этого за всю карьеру было шесть;
● вышел в семь финалов – столько же, сколько до этого за всю карьеру;
● впервые в карьере победил на «Мастерсе»;
● на «Уимблдоне» впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»;
● выиграл 81% матчей – 64:15;
● одержал 13 побед над топ-10;
● завершил сезон четвертой ракеткой мира.
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