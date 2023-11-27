Синнер в 2023-м: четыре титула, первый «Мастерс» и 1/2 ТБШ, 13 побед над топ-10

завершил сезон победой в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

В этом году 22-летний Синнер:

● выиграл четыре титула – до этого за всю карьеру было шесть;

● вышел в семь финалов – столько же, сколько до этого за всю карьеру;

● впервые в карьере победил на «Мастерсе»;

● на « » впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»;

● выиграл 81% матчей – 64:15;

● одержал 13 побед над топ-10;

● завершил сезон четвертой ракеткой мира.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе