Руусувуори о чрезмерной интенсивности теннисного сезона: «Только Джокович может играть 10 турниров в год и быть №1»

Эмиль Руусувуори недоволен, что на разных турнирах играют разными мячами.

Его спросили, связывает ли он свои травмы локтя и плеча, с постоянной сменой мячей в туре.

– Что касается травмы плеча, наверное, нет. Такое могло бы быть, но я бы сказал, что нет. Проблемы с локтем действительно длятся уже больше двух лет: иногда боль приходит и уходит, но она постоянно со мной. Понятно, что мы должны прибавлять в этом аспекте, что я могу быть сильнее и лучше с этим справляться. В чем я уверен на 100%, так это в том, что постоянная смена условий нам не помогает. Кроме того, нам с командой нужно проанализировать мое расписание и составить такое, при котором я смогу играть две недели одним и тем же мячом, потому что, если менять его каждую неделю, ты слишком рискуешь.

– На мой взгляд, это одна из главных проблем, которую ATP необходимо решить в данный момент.

– Да, наверное. Количество переездов и игрового времени тоже, но при моем рейтинге так устроен спорт. Только Новак может играть 10 турниров в год и быть №1 (смеется). Для остальных... Все не так просто. Мы должны много играть, потому что учитывается много результатов, 19. Переезды, мячи... Все это сказывается. Все говорят, что хотели бы играть меньше, но в итоге мы играем почти каждую неделю. Нам приходится, к этому нас подталкивает тур.

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