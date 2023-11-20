В финале итогового Джокович показал самый высокий уровень игры в ATP в этом сезоне

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

ATP и аналитическая компания Tennis Insights оценили качество игры Новака Джоковича в финале итогового турнира ATP – 6:3, 6:3 против Янника Синнера.

Для этого использовался показатель, который учитывает качество атаки, уровень реализации атаки, уровень выигранных очков в обороне и качество отдельных ударов.

У Джоковича в финале уровень качества игры составил 9,75 – это самый высокий показатель в ATP в 2023-м.

На втором месте идет Янник Синнер – 9,63 в матче с Андреем Рублевым в Майами.

Третьим идет Даниил Медведев – 9,61 в финале с Рублевым в Дубае.

Четвертое и пятое место за Джоковичем – 9,59 против Карлоса Алькараса на итоговом и 9,54 против Тэллона Грикспора в Дубае.

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4 комментария

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Potapson
Феноменальное свойство Джоковича - в ключевые моменты превращаться просто в машину! Хладнокровно может уничтожить любого. Как бы хорошо не играл соперник, Джокович будет играть ещё лучше.
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ногабога
Вишенка на торте. Последний матч сезона — ярчайший матч сезона
+4
-1
+3
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Ночная Фурия
Он алгебру проверил гармонией, а теннис - геометрией и искусственным интеллектом. И выиграл!!!
+3
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dedpihto59
Вот и закончилась сказочка, волк и семеро козлят, у волка седьмой кубок💪👍‼️
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