Рейтинг ATP. Хуркач стал №9, Эмбер дебютировал в топ-20, Шевченко – в топ-50

Теги рейтинги ATP Адриан Маннарино Александр Зверев Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач Каспер Рууд Юго Эмбер Джек Дрэйпер Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Хуберт Хуркач вернулся в топ-10 в новой версии рейтинга ATP.

Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №49. 

FedEx ATP Rankings

Положение на 13 ноября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9945
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8455
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7200
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 5490
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4805
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4235
7 (8) Александр Зверев (Германия) 3585
8 (10) Хольгер Руне (Дания) 3460
9 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3245
10 (9) Тэйлор Фриц (США) 3100
11 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 2825
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2520
20 (23) Юго Эмбер (Франция) 1765
22 (25) Адриан Маннарино (Франция) 1755
29 (22) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1425
35 (35) Аслан Карацев (Россия) 1193
39 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1122
49 (63) Александр Шевченко (Россия) 947
61 (81) Джек Дрэйпер (Великобритания) 856
68 (80) Павел Котов (Россия) 791
99 (114) Алекс Микельсен (США) 619
101 (83) Юго Гастон (Франция) 609
171 (170) Иван Гахов (Россия) 364

 

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3 комментария

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eple
Оже уже на 29 строчке, а когда-то мне казалось, что этот парень через год-два будет в топ-3
+2
0
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S.Graf
Добрый день, страна!
Новак Джокович Величайший.
И на сегодня новостей больше нет.
))))
+1
-1
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот и вылетел наконец-то Рудик из топ10.
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