Рейтинг ATP. Хуркач стал №9, Эмбер дебютировал в топ-20, Шевченко – в топ-50
Хуберт Хуркач вернулся в топ-10 в новой версии рейтинга ATP.
Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №49.
Положение на 13 ноября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9945
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8455
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7200
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|5490
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|4805
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4235
|7 (8)
|Александр Зверев (Германия)
|3585
|8 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3460
|9 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3245
|10 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3100
|11 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2825
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2520
|20 (23)
|Юго Эмбер (Франция)
|1765
|22 (25)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1755
|29 (22)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1425
|35 (35)
|Аслан Карацев (Россия)
|1193
|39 (39)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1122
|49 (63)
|Александр Шевченко (Россия)
|947
|61 (81)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|856
|68 (80)
|Павел Котов (Россия)
|791
|99 (114)
|Алекс Микельсен (США)
|619
|101 (83)
|Юго Гастон (Франция)
|609
|171 (170)
|Иван Гахов (Россия)
|364
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Новак Джокович Величайший.
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