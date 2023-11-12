126-я ракетка мира в паре Контрерас Гомес выпустила роман в жанре фэнтези

Теги WTA Фернанда Контрерас Гомес Теннис

Бывшая 99-я ракетка мира в паре Фернанда Контрерас Гомес выпустила роман.

«С огромным удовольствием сообщаю, что скоро выйдет моя первая художественная книга «Восход Тьмы»!

Погрузитесь в мир, где сплелись магия и реальность, где судьбы вершит отвага и где познание души так же увлекательно, как и само путешествие», – написала 26-летняя мексиканка.

По сюжету пропадает куратор Британского музея, а на месте происшествия обнаруживают кожаную повязку на руку. Коллега исчезнувшего включается в поиски и выясняет, что повязка принадлежит богине Афине. Вместе они начинают бороться с силами зла.

Контрерас Гомес начала писать книгу в разгар пандемии. По ее словам, ее вдохновляли Дэн Браун и валлийский писатель Кен Фоллетт.

Контрерас Гомес – чемпионка двух одиночных и девяти парных турниров ITF. На этой неделе она 355-я ракетка мира в одиночке и 126-я в паре.

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