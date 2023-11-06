Рейтинг ATP. Димитров вошел в топ-15, Сафиуллин обновил личный рекорд, Тим вернулся в топ-100, Шаповалов оттуда выпал

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Доминик Тим Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Денис Шаповалов Павел Котов Александр Шевченко Теннис

Финалист «Мастерса» в Париже Григор Димитров вернулся в топ-15 рейтинга ATP.

Роман Сафиуллин обновил личный рекорд и стал №39. 

Отметим, что АТР, несмотря на обещание, решила не списывать очки за прошлогодний итоговый. 

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 ноября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11445
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8455
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7200
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 5490
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5205
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4435
7 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3625
8 (9) Александр Зверев (Германия) 3585
9 (10) Тэйлор Фриц (США) 3500
10 (7) Хольгер Руне (Дания) 3460
14 (17) Григор Димитров (Болгария) 2570
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2475
21 (23) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1640
22 (19) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1625
27 (22) Лоренцо Музетти (Италия) 1470
35 (35) Аслан Карацев (Россия) 1193
39 (45) Роман Сафиуллин (Россия) 1122
51 (60) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 930
60 (66) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 826
63 (63) Александр Шевченко (Россия) 807
76 (79) Гаэль Монфис (Франция) 737
80 (82) Павел Котов (Россия) 721
82 (91) Джек Дрэйпер (Великобритания) 706
95 (108) Доминик Тим (Австрия) 643
97 (105) Максимилиан Мартерер (Германия) 634
102 (93) Денис Шаповалов (Канада) 605
170 (172) Иван Гахов (Россия) 364

 

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5 комментариев

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Nazza1406
Шаповалова когда то считали супер талантом,мда.....
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Григорий Федотов
Пацаны вообще ребята! (С)
Правда молодцы, 7 человек в сотне, ни у одной страны столько представителей нет. В топ 40 вообще 5 человек! Верим и надеемся! Больших побед всем нашим!
+3
-2
+1
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Groove
Карацев 2 турнира хорошо отыграл и стоит 35, неплохо устроился)
0
0
0
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