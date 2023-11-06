Рейтинг ATP. Димитров вошел в топ-15, Сафиуллин обновил личный рекорд, Тим вернулся в топ-100, Шаповалов оттуда выпал

Финалист «Мастерса» в Париже Григор Димитров вернулся в топ-15 рейтинга ATP.

Роман Сафиуллин обновил личный рекорд и стал №39.

Отметим, что АТР, несмотря на обещание, решила не списывать очки за прошлогодний итоговый.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 ноября 2023

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе