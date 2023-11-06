Рейтинг ATP. Димитров вошел в топ-15, Сафиуллин обновил личный рекорд, Тим вернулся в топ-100, Шаповалов оттуда выпал
Финалист «Мастерса» в Париже Григор Димитров вернулся в топ-15 рейтинга ATP.
Роман Сафиуллин обновил личный рекорд и стал №39.
Отметим, что АТР, несмотря на обещание, решила не списывать очки за прошлогодний итоговый.
Положение на 6 ноября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11445
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8455
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7200
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|5490
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|5205
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4435
|7 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3625
|8 (9)
|Александр Зверев (Германия)
|3585
|9 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3500
|10 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|3460
|14 (17)
|Григор Димитров (Болгария)
|2570
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2475
|21 (23)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1640
|22 (19)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1625
|27 (22)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1470
|35 (35)
|Аслан Карацев (Россия)
|1193
|39 (45)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1122
|51 (60)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|930
|60 (66)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|826
|63 (63)
|Александр Шевченко (Россия)
|807
|76 (79)
|Гаэль Монфис (Франция)
|737
|80 (82)
|Павел Котов (Россия)
|721
|82 (91)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|706
|95 (108)
|Доминик Тим (Австрия)
|643
|97 (105)
|Максимилиан Мартерер (Германия)
|634
|102 (93)
|Денис Шаповалов (Канада)
|605
|170 (172)
|Иван Гахов (Россия)
|364
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Правда молодцы, 7 человек в сотне, ни у одной страны столько представителей нет. В топ 40 вообще 5 человек! Верим и надеемся! Больших побед всем нашим!