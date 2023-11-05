Касаткина пошутила, почему жалеет, что не попала на итоговый
Дарья Касаткина прокомментировала проблемы с организацией итогового турнира WTA.
Игроки предъявляли претензии к качеству корта, а из-за дождя финал перенесли на понедельник. Кроме того, в Канкуне топы обсуждали глобальные претензии к руководству тура.
«Самое грустное в том, что я не поехала в Канкун, это то, что мы не может во влоге показать вам, что там происходит 🤣», – написала россиянка.
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