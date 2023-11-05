Касаткина пошутила, почему жалеет, что не попала на итоговый

Теги WTA WTA Finals Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала проблемы с организацией итогового турнира WTA.

Игроки предъявляли претензии к качеству корта, а из-за дождя финал перенесли на понедельник. Кроме того, в Канкуне топы обсуждали глобальные претензии к руководству тура.

«Самое грустное в том, что я не поехала в Канкун, это то, что мы не может во влоге показать вам, что там происходит 🤣», – написала россиянка.

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9 комментариев

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!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
Дашка красивая девушка, но матерится как проститутка)))
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antonanton_
Ответ Наглая Кайса
А что тебе там делать, там серьезные тёти играют
Видели мы этих серьезных теть, две из которых ни одного матча не выиграли и еще 5 баранок
+4
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+3
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justbored
Это какие-то новые вершины корявого перевода ("самое грустное в том").
+1
-1
0
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