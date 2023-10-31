Новак Джокович: «Иногда я чувствую себя кошкой, у которой девять жизней. И каждый «Большой шлем» я одну теряю»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, легко ли ему выигрывать «Большие шлемы».

«Я доволен и 24, но соотечественники просят выиграть 25, 30. Я отвечаю, что было бы здорово, если бы все было так легко.

Не знаю, как это выглядит, но я знаю свои ощущения. Такие титулы на самом деле нужно заслужить. Иногда я чувствую себя кошкой, у которой девять жизней. И каждый «Большой шлем» я одну теряю».

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

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7 комментариев

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Антон Тимофеев
Новак живет в долг? Продал душу? 9 жизней давно закончились))))
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Ночная Фурия
Новаче, ты - поэт!!!
Ждем 25й!
+5
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+2
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Andreir888
Держись, Новак, до победного!!!✊
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Дима Миронов
он типо сказал каждый следующий тбш это проблемы с здоровьем в будущем?
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Стэн Смит
Австралию надо забирать, так как она своя). РГ вряд ли, как и ЮС Опен. На Уимблдоне надо в стиле своего тренера брать титул. Ну а дальше уже 38 лет и это много...
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Генадий Адамов
ну котяра, он ещё не один ТБШ задерет
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cosset
Чисто родня попросила, а сам-то я так, мимо проходил))) ну-ну:))) а про жизнь взаймы я уже тоже писала, только назвала это не эффектом кошки, а эффектом Дориана Грея)
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