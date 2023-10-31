Новак Джокович: «Иногда я чувствую себя кошкой, у которой девять жизней. И каждый «Большой шлем» я одну теряю»

Новак Джокович рассказал, легко ли ему выигрывать «Большие шлемы».

«Я доволен и 24, но соотечественники просят выиграть 25, 30. Я отвечаю, что было бы здорово, если бы все было так легко.

Не знаю, как это выглядит, но я знаю свои ощущения. Такие титулы на самом деле нужно заслужить. Иногда я чувствую себя кошкой, у которой девять жизней. И каждый «Большой шлем» я одну теряю».

Джокович уйдет, когда молодые «начнут драть ему задницу». Почему это еще не происходит?

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