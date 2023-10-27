Париж (ATP). Медведев, Хачанов и Алькарас попали в одну половину сетки, Рублев, Джокович и Синнер – в другую

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Опубликована сетка «Мастерса» в Париже, который пройдет с 30 октября по 5 ноября.

Новак Джокович (1) во втором круге встретится с Миомиром Кецмановичем или Томасом Мартином Этчеверри. В эту же четверть попали Хольгер Руне (6), Тэйлор Фриц (9) и Бен Шелтон (15).

Во второй четверти турнир начнут Андрей Рублев (5), который сыграет с победителем матча двух квалифаеров, и Янник Синнер (4), который поборется с Маккензи Макдональдом или квалифаером.

В третьей четверти выступят Даниил Медведев (3) и Каспер Рууд (8). Соперником россиянина станет Григор Димитров или Лоренцо Музетти.

В нижней части сетки Карлос Алькарас (2) стартует матчем против Кэмероном Норри или Александром Мюллером (WC), Стефанос Циципас (7) – против Феликса Оже-Альяссима или Яна-Леннарда Штруффа.

Карен Хачанов (16) сыграет с Максом Перселлом.

Полностью сетка здесь.

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22 комментария

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Nikolay Stavrogin
Алькарасу накидали сдутых топов типа Норри, Оже, Зверева, Циципаса, а Джоке молодых и голодных Шелтона в 3м круге, Руне в 1/4, Синнера в полуфинале.
Чтобы наверняка Алькарас был в финале, кинули Медведеву Хуркача и Корду.
Такую сетку только нарисовать можно, атп хочет короновать Алькараса?
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kyckoba
Ответ Nikolay Stavrogin
Алькарасу накидали сдутых топов типа Норри, Оже, Зверева, Циципаса, а Джоке молодых и голодных Шелтона в 3м круге, Руне в 1/4, Синнера в полуфинале. Чтобы наверняка Алькарас был в финале, кинули Медведеву Хуркача и Корду. Такую сетку только нарисовать можно, атп хочет короновать Алькараса?
Однозначно, хочет. Просто посмотрите его сетки, освещение в сми и соцсетях его побед, например, в полуфинале, и победы в таком же полуфинале любого другого. Про Алькараса 10 постов, про другого - 3. Чисто наблюдение - периодически просматриваю вакансии в ATP, и вот если раньше они в большинстве требовали английский + ещё один европейский язык, то сейчас требуют английский + ещё один европейский язык, уточняя, что в идеале - испанский.
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Valery24
Новаку дали неочень приятную сетку,Рублю-просто дичайшую халяву,да и Синнер недалеко ушел;у Алькараса тоже ничего сложного,а вот Даню походу очень не любят,раз в последнее время такие сетки рисуют уже который турнир подряд. Димитров снова во 2 круге,Харри,Корда/Хуркач. Просто жуть
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Kazanest
Ответ Valery24
Новаку дали неочень приятную сетку,Рублю-просто дичайшую халяву,да и Синнер недалеко ушел;у Алькараса тоже ничего сложного,а вот Даню походу очень не любят,раз в последнее время такие сетки рисуют уже который турнир подряд. Димитров снова во 2 круге,Харри,Корда/Хуркач. Просто жуть
Если выйдет на Корду в третий раз, то наверное размотает американца
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Антон Тимофеев
Ответ Nikolay Stavrogin
Алькарасу накидали сдутых топов типа Норри, Оже, Зверева, Циципаса, а Джоке молодых и голодных Шелтона в 3м круге, Руне в 1/4, Синнера в полуфинале. Чтобы наверняка Алькарас был в финале, кинули Медведеву Хуркача и Корду. Такую сетку только нарисовать можно, атп хочет короновать Алькараса?
Это вы интересно заметили. Радует только, что Хуркач как раз с Кордой в первом круге и играет)) Так что Даниилу предстоит с одним из них играть, а не с обоими...
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Вегетарианец_
Просто сравните с тем, какую жесть нарисовали Джоковичу - уже во втором круге у него в соперниках Томас Мартин Этчеверри, который обладает убойной подачей и мощнейшим фх, в третьем круге - Бен Шелтон, который сейчас в хорошей форме и костьми ляжет, лишь бы отомстить Новаку за проигрыш и жест с телефоном на ЮСО-2023, в 1/4 - прошлогодний победитель Мастерса в Париже, Хольгер Руне, который ведет у Новака в личке и полностью оправился от травмы и которого тренирует Борис Беккер, бывший тренер Джоковича, знающий все уязвимости в игре Новака, в полуфинале - Синнер/Рублев, в финале - Алькарас/Медведев. Совершенно убойная сетка. Плюс, не забываем, что сам Но1е ставит финальный турнир Кубок Дэвиса приоритетной целью в конце этого сезона и вполне может случиться так, что он будет подводить свою форму к пику не раньше Итогового турнира. В общем, я очень сильно удивлюсь, если увижу Новака хотя бы в полуфинале Мастерса в Париже-2023.
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Nikolay Stavrogin
Ответ Anush15
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Телефончик может и закрыть, сейчас в огне, и будет крайне мотивирован отыграться за трубку)
Плюс с подаванами в Париже трудно Новаку, как то Изнеру уступал, у Хуркача матч поинты были. А для Джока это 2й матч после перерыва
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Сергей48
Ждём! Состав впечатляет 🔥
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S.Graf
Карась и синьёр Синнёр в разных половинах
И Медведу "случайно" снова попался Корда
Ах, как неожиданно (на самом деле нет)
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Мистер40-15
Серьезные парни подъехали. Интересно было бы снова увидеть встречу серба с Шелтоном. Кто кому трубку повесит.
Ну иконечно Карлитос против Дани в пф очень хочется увидеть.
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sedric
Ответ go25
Норри, у которого с Уима включительно 5 побед при 12 поражениях с максимум 2 победами в одном турнире? Ооочень грозный соперник. Понятно, что сарказм с отсылкой на местных аналитиков каких-то, только вот ссылку приведите, кто такое про текущего Норри говорил
Вот уж поверьте, кому надо тот поймет. Тем более в отношении Норри точно, я прекрасно помню с кем я на эту тему общался) А вы, уж простите, не величина того калибра, чтобы я рылся по веткам в поисках диалогов. И писать ники я тоже не буду. Иначе, какой же это сарказм, если его надо расшифровывать.
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Anush15
Ответ Nikolay Stavrogin
Телефончик может и закрыть, сейчас в огне, и будет крайне мотивирован отыграться за трубку) Плюс с подаванами в Париже трудно Новаку, как то Изнеру уступал, у Хуркача матч поинты были. А для Джока это 2й матч после перерыва
Не закроет он Новака)
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go25
Ответ Nikolay Stavrogin
Алькарасу накидали сдутых топов типа Норри, Оже, Зверева, Циципаса, а Джоке молодых и голодных Шелтона в 3м круге, Руне в 1/4, Синнера в полуфинале. Чтобы наверняка Алькарас был в финале, кинули Медведеву Хуркача и Корду. Такую сетку только нарисовать можно, атп хочет короновать Алькараса?
Сетка у Ноле тяжкая по расчётам: Телефонист самый неприятный, кто мог попасться в третьем раунде из 9-16 сеяных. Но сраведливости ради, Синнер в полуфинале всё же менее опасен, чем в Медведев (хотя Карлосу тоже лучше так), и не корректно говорить, что Медведеву кинули Гуркача с Кордой - они друг с другом играют в первом же круге, так что, максимум, кинули одного из них
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Nottingham Forest
Ответ Nikolay Stavrogin
Алькарасу накидали сдутых топов типа Норри, Оже, Зверева, Циципаса, а Джоке молодых и голодных Шелтона в 3м круге, Руне в 1/4, Синнера в полуфинале. Чтобы наверняка Алькарас был в финале, кинули Медведеву Хуркача и Корду. Такую сетку только нарисовать можно, атп хочет короновать Алькараса?
напомнить сетку нолика на ролан гарросе? до полуфинала уровень челленджера, в полуфинале поломанный Карлос, а в финале бесхарактерный Рууд, один из самых халявных шлемов в истории, а тут фанбойчики увидели кого-то выше 50 места в рейтинге и сразу расплакались.
ждем звонок от Бена в 1/8
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Nottingham Forest
Дядя Бен в 1/8 возьмет реванш у сербского токсика
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Вегетарианец_
У Алькараса просто красная ковровая дорожка к полуфиналу. Все, кто обыгрывал его на последних турнирах, либо в другой четверти (Медведев, Димитров), либо вообще в другой половине (Джокович, Синнер). Как же надоели эти махинации оргов и руководства ATP-тура с сетками, чтобы протащить испанца к первой строчке рейтинга по итогам года.((
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gabyov
Ответ Антон Тимофеев
Это вы интересно заметили. Радует только, что Хуркач как раз с Кордой в первом круге и играет)) Так что Даниилу предстоит с одним из них играть, а не с обоими...
Смешно будет если Корда снова каким то чудом закроет Медведева
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gabyov
Ответ Kazanest
Если выйдет на Корду в третий раз, то наверное размотает американца
Или нет.)) соглашусь, что наврятли, но если не размотает - ухмыльнусь ))
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go25
Ответ sedric
Вот это адовая сетка у Алькараса. Уже в первом матче Норри, который, напомню, по выражению местных очень неудобный соперник для Алькараса, и они очень сокрушались, когда на последнем турнире Норри был в другой половине. Потом Хачанов, который по выражению местных в пиковой форме, и уже готов за шлемы бороться. Дальше Зверев, опять же, по выражению местных уже давно набрал свою топовую былую форму. Жуть(((
Норри, у которого с Уима включительно 5 побед при 12 поражениях с максимум 2 победами в одном турнире? Ооочень грозный соперник. Понятно, что сарказм с отсылкой на местных аналитиков каких-то, только вот ссылку приведите, кто такое про текущего Норри говорил
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