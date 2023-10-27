Париж (ATP). Медведев, Хачанов и Алькарас попали в одну половину сетки, Рублев, Джокович и Синнер – в другую

Опубликована сетка «Мастерса» в Париже, который пройдет с 30 октября по 5 ноября.

Новак Джокович (1) во втором круге встретится с Миомиром Кецмановичем или Томасом Мартином Этчеверри. В эту же четверть попали Хольгер Руне (6), Тэйлор Фриц (9) и Бен Шелтон (15).

Во второй четверти турнир начнут Андрей Рублев (5), который сыграет с победителем матча двух квалифаеров, и Янник Синнер (4), который поборется с Маккензи Макдональдом или квалифаером.

В третьей четверти выступят Даниил Медведев (3) и Каспер Рууд (8). Соперником россиянина станет Григор Димитров или Лоренцо Музетти.

В нижней части сетки Карлос Алькарас (2) стартует матчем против Кэмероном Норри или Александром Мюллером (WC), Стефанос Циципас (7) – против Феликса Оже-Альяссима или Яна-Леннарда Штруффа.

Карен Хачанов (16) сыграет с Максом Перселлом.

Полностью сетка здесь.

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