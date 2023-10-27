Медведев о повторении личного рекорда по количеству побед в сезоне: «Хочу закончить его еще лучше»

Теги ATP Erste Bank Open Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кареном Хачановым в 1/4 в Вене.

Он выиграл 6:3, 3:6, 6:3 и вышел в 11-й полуфинал в сезоне. Медведев одержал 63-ю победу в сезоне и повторил свой лучший результат в карьере, который он показал в 2021 году.

«Надеюсь, я смогу сделать это еще раз – никогда не знаешь, как все сложится. Теннис – тяжелый вид спорта, у нас сильные соперники. Надеюсь, у меня получится победить еще хотя бы раз, а может, и больше. У меня получился замечательный сезон. Но он еще не окончен, поэтому я хочу закончить его еще лучше.

Матч с Кареном получился тяжелым и долгим, поэтому психологически нужно было держаться. Но в итоге у меня получилось сделать по брейку в двух из трех сетах. Так что я рад, что у меня их было два, а у него всего один», – сказал Медведев в интервью на корте.

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4 комментария

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S.Graf
Гроссмейтерские 70 вполне реально сделать в этом сезоне
Успеха Медведу!
+16
-3
+13
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Антон Тимофеев
Ответ -виталик -
А толку, если у Джока три шлема и финал за сезон...
Ну, кроме Джоковича и другие игроки в туре есть)))
+4
-1
+3
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Александр Сабреков
В конце матча он уже совсем вымотанным был. Передохнуть бы ему.
+2
-1
+1
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