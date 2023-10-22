Бублик о победе над Фисом: «Сказал Артуру, что мне очень повезло обыграть его в финале до того, как он стал новой звездой»

Александр Бублик прокомментировал победу на турнире в Антверпене.

В финале он обыграл 19-летнего Артура Фиса – 6:4, 6:4.

«Я сказал Артуру, что мне очень повезло обыграть его в финале до того, как он стал новой звездой. Это был мой единственный шанс, и я им воспользовался».

Бублик выиграл третий титул ATP в карьере.

«Если честно, когда мы выиграли второй титул, я [сказал тренеру]: «Возможно, на этом все, возможно, мы больше никогда не выиграем» (смеется). Это было самое приятное чувство на свете, поэтому еще один титул для меня невероятно важен».

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