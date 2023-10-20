Фриц провел фотосессию со своей девушкой и сказал, что думал о карьере модели

Теги ATP Тэйлор Фриц стиль Теннис

Десятая ракетка мира Тэйлор Фриц и его девушка Морган Риддл провели совместную фотосессию для C Magazine.

В интервью Фриц рассказал, что думал о карьере модели.

«Последние годы я глубже ныряю в мир моды. Я хочу больше этим заниматься, выстраивать личный бренд.

Помню, когда мне было лет 15-16, я сказал другу, что если с теннисом не получится, то стану моделью. И, конечно, теннис открыл для меня многие двери».

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3 комментария

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SaltyRose
Ну хоть кто-то, наконец-то, задумался о карьере модели. Степа, мы и тебя ждём, если с теннисом не получится.
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Мишка Синайский
грустные какие-то на фото.. меланхолики..
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Габриэла
Не надо. Пусть ребята в теннис играют. Здесь они в числе первых. А в модельном их сотни. Да ещё у Степы (и Фрица)ориентация, не подходящая для модельного бизнеса. В основном, конечно. Таких как Демехин мало.
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