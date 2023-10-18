Стокгольм (ATP). 2-й круг. Котов играет с Сонего, Руусувуори – с Грикспором, Руне встретится с Кецмановичем, Монфис – с Фучовичем

Теги результаты ATP Intrum Stockholm Open Теннис

Павел Котов играет с Лоренцо Сонего во втором круге в Стокгольме.

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Nordic Open

Стокгольм, Швеция

16 – 22 октября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 673 630 евро

Открытые корты, хард

Второй круг

Лоренцо Сонего (Италия) Павел Котов (Россия)
4:6|2:4
Дата проведения
18 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
7:6|6:4
Дата проведения
18 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Джей-Джей Вульф (США) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
18 октября, 17.30
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
18 октября, 20.30
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария) Томаш Махач (Чехия)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Элиас Имер (Швеция) Дино Прижмич (Хорватия)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Роман Сафиуллин (Россия) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Филип Мизолич (Австрия) – Не определен
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

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2 комментария

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Док Аксель
Паша выиграл первый сет и во втором сделал ранний брейк и при счёте 2:1 будет подавать.
+1
0
+1
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Bansly
Как говаривал Александр Рыбак: "Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда,
И тут, явился ты, мой Котик, Котик, Котик, Котик".
0
0
0
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