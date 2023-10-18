Стокгольм (ATP). 2-й круг. Котов играет с Сонего, Руусувуори – с Грикспором, Руне встретится с Кецмановичем, Монфис – с Фучовичем
Павел Котов играет с Лоренцо Сонего во втором круге в Стокгольме.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Nordic Open
Стокгольм, Швеция
16 – 22 октября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 673 630 евро
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 18 октября, 16.00
- Дата проведения
- 18 октября, 15.00
- Дата проведения
- 18 октября, 17.30
- Дата проведения
- 18 октября, 20.30
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
Филип Мизолич (Австрия) – Не определен
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
И тут, явился ты, мой Котик, Котик, Котик, Котик".