Стокгольм (ATP). 1-й круг. Лайович борется с Сонего, Баутиста-Агут встретится с Имером-старшим
Роберто Баутиста-Агут сыграет с Элиасом Имером в первом круге в Стокгольме.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Nordic Open
Стокгольм, Швеция
16 – 22 октября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 673 630 евро
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 16 октября, 14.10
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00
- Дата проведения
- 16 октября, 18.00
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
- Дата проведения
- 17 октября, 03.00
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