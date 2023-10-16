Стокгольм (ATP). 1-й круг. Лайович борется с Сонего, Баутиста-Агут встретится с Имером-старшим

Роберто Баутиста-Агут сыграет с Элиасом Имером в первом круге в Стокгольме.

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BNP Paribas Nordic Open

Стокгольм, Швеция

16 – 22 октября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 673 630 евро

Открытые корты, хард

Первый круг