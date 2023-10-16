Стокгольм (ATP). 1-й круг. Лайович борется с Сонего, Баутиста-Агут встретится с Имером-старшим

Теги результаты ATP Intrum Stockholm Open Теннис

Роберто Баутиста-Агут сыграет с Элиасом Имером в первом круге в Стокгольме.

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Nordic Open

Стокгольм, Швеция

16 – 22 октября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 673 630 евро

Открытые корты, хард

Первый круг

Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Павел Котов (Россия) Кристофер Юбенкс (США)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Борна Гойо (Хорватия) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Лоренцо Сонего (Италия)
6:4|3:6|4:4
Дата проведения
16 октября, 14.10
Онлайн матча

 

Дино Прижмич (Хорватия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
16 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Karl Friberg
Дата проведения
16 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Элиас Имер (Швеция) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
16 октября, 19.30
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Мартон Фучович (Венгрия)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Филип Мизолич (Австрия)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Лео Борг (Швеция)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Benjamin Hassan
Дата проведения
17 октября, 03.00
Онлайн матча

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