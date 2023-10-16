Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-5, Хуркач стал №11, Корда обновил личный рекорд
Андрей Рублев вернулся в топ-5 после выхода в финал на «Мастерсе» в Шанхае.
Чемпион Хуберт Хуркач поднялся на шесть строчек.
Положение на 16 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11045
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8805
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7355
|4 (7)
|
Янник Синнер (Италия)
|5000
|5 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4765
|6 (5)
|Хольгер Руне (Дания)
|4605
|7 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4360
|8 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3685
|9 (10)
|Александр Зверев (Германия)
|3460
|8 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3410
|11 (17)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2900
|15 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2340
|16 (19)
|Григор Димитров (Болгария)
|2195
|23 (26)
|Себастьян Корда (США)
|1680
|29 (34)
|Юго Эмбер (Франция)
|1400
|33 (28)
|Борна Чорич (Хорватия)
|1325
|42 (50)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1007
|45 (37)
|Денис Шаповалов (Канада)
|995
|50 (52)
|Аслан Карацев (Россия)
|933
|65 (91)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
|812
|81 (96)
|Томаш Махач (Чехия)
|712
|84 (84)
|Александр Шевченко (Россия)
|699
|86 (72)
|Доминик Тим (Австрия)
|688
|93 (107)
|Констан Лестьенн (Франция)
|658
|109 (103)
|Павел Котов (Россия)
|565
|170 (163)
|Иван Гахов (Россия)
|366
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Аналогично Зверев и Фриц были оба на 10м месте, а сейчас Рууд и Фриц оба на 8м, несмотря на разницу в 200+ очков между ними