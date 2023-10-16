Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-5, Хуркач стал №11, Корда обновил личный рекорд

Теги Теннис

Андрей Рублев вернулся в топ-5 после выхода в финал на «Мастерсе» в Шанхае.

Чемпион Хуберт Хуркач поднялся на шесть строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 16 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11045
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8805
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7355
4 (7)

Янник Синнер (Италия)

 5000
5 (7) Андрей Рублев (Россия) 4765
6 (5) Хольгер Руне (Дания) 4605
7 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4360
8 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3685
9 (10) Александр Зверев (Германия) 3460
8 (10) Тэйлор Фриц (США) 3410
11 (17) Хуберт Хуркач (Польша) 2900
15 (14) Карен Хачанов (Россия) 2340
16 (19) Григор Димитров (Болгария) 2195
23 (26) Себастьян Корда (США) 1680
29 (34) Юго Эмбер (Франция) 1400
33 (28) Борна Чорич (Хорватия) 1325
42 (50) Роман Сафиуллин (Россия) 1007
45 (37) Денис Шаповалов (Канада) 995
50 (52) Аслан Карацев (Россия) 933
65 (91) Фабиан Марожан (Венгрия) 812
81 (96) Томаш Махач (Чехия) 712
84 (84) Александр Шевченко (Россия) 699
86 (72) Доминик Тим (Австрия) 688
93 (107) Констан Лестьенн (Франция) 658
109 (103) Павел Котов (Россия) 565
170 (163) Иван Гахов (Россия) 366

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8 комментариев

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Антон Тимофеев
Написал обзор прошлой недели))
https://dzen.ru/media/id/64fde9bfa6d2db4c72d8390c/obzor-nedeli-s-5-po-15-oktiabria-2023-652c000a865f1502bce2880a
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FIGUSHKA
Судя по предыдущей позиции, Синнер и Рублёв вместе были на 7м месте до этой недели, а на 4й никого не было.
Аналогично Зверев и Фриц были оба на 10м месте, а сейчас Рууд и Фриц оба на 8м, несмотря на разницу в 200+ очков между ними
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Aibek Mak
Я думаю этот рейтинг отображает реальное положение дел в мужском теннисе. Все на своем месте
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Hardy
Рууд ещё умудряется подниматься 🙄
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unknown
Хуркач вернулся в #11, а не стал
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Алексей Иванов
фритцу, Рууд да и нынешнему Циципасу не место на итоговом. Зверев и Хуберт больше заслуживают на данный момент
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Генадий Адамов
Ответ Aibek Mak
Я думаю этот рейтинг отображает реальное положение дел в мужском теннисе. Все на своем месте
Хуркач должен быть выше без него итоговый будет слабее, да и Звереву бы не помешало попасть туда, всё поинтересней будет
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Aibek Mak
Ответ Генадий Адамов
Хуркач должен быть выше без него итоговый будет слабее, да и Звереву бы не помешало попасть туда, всё поинтересней будет
Согласен но по крайней мере топ 5 выглядит прям максимально приближенным к истине)
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