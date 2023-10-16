Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-5, Хуркач стал №11, Корда обновил личный рекорд

Андрей Рублев вернулся в топ-5 после выхода в финал на «Мастерсе» в Шанхае.

Чемпион Хуберт Хуркач поднялся на шесть строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 16 октября 2023

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