Алькарас о раннем вылете с «Мастерса» в Шанхае: «Если я хочу стать №1 по итогам года, мне нужны победы»
Карлос Алькарас прокомментировал усложнившуюся борьбу за первую строчку рейтинга.
Испанец проиграл в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае и упустил возможность приблизиться к Новаку Джоковичу.
«Было бы лучше проиграть на более поздней стадии. Если я хочу стать №1 по итогам года, дальше будет только сложнее.
Впереди есть несколько турниров, на которых я постараюсь показать свой максимум. Если я хочу иметь возможность закончить год первым, мне нужны победы.
Не знаю, но прямо сейчас я теряю много возможностей».
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