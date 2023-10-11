Алькарас о раннем вылете с «Мастерса» в Шанхае: «Если я хочу стать №1 по итогам года, мне нужны победы»

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал усложнившуюся борьбу за первую строчку рейтинга.

Испанец проиграл в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае и упустил возможность приблизиться к Новаку Джоковичу.

«Было бы лучше проиграть на более поздней стадии. Если я хочу стать №1 по итогам года, дальше будет только сложнее.

Впереди есть несколько турниров, на которых я постараюсь показать свой максимум. Если я хочу иметь возможность закончить год первым, мне нужны победы.

Не знаю, но прямо сейчас я теряю много возможностей».

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1 комментарий

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justbored
Показывать максимум явно не получается, на загнанного жеребчика похож.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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