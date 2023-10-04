Швентек о гонке за №1 по итогам года: «После US Open поняла, что нужно заняться более важными вещами»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек не стремится любой ценой вернуться на вершину рейтинга.

Она рассказала об этом после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине.

«Перед US Open я разрывалась – играть ли каждый турнир, чтобы постараться закончить год первой ракеткой мира.

Но после US Open я поняла, что нужно заняться более важными вещами. Иногда полезнее расслабиться. Я немного поменяла настрой – сосредоточилась на том, что хочу улучшиться как игрок.

С одной стороны, мне пришлось заставлять себя сделать перерыв. С другой, я понимала, то это правильный шаг. Я очень долго была первой. По-моему, заслужила время, чтобы перестроиться и поработать над собой.

Я довольна тем, что мы решили сыграть только в Токио, Пекине и на итоговом.

Было бы проще, если бы итоговый провели чуть раньше, потому что тогда у меня было бы более длинное межсезонье, чтобы поработать над игрой. Но нужно адаптироваться».

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2 комментария

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dimamak10
Она после us open флажок с кепки сняла ?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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