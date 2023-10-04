Швентек о гонке за №1 по итогам года: «После US Open поняла, что нужно заняться более важными вещами»

Ига Швентек не стремится любой ценой вернуться на вершину рейтинга.

Она рассказала об этом после выхода в четвертьфинал турнира в Пекине.

«Перед US Open я разрывалась – играть ли каждый турнир, чтобы постараться закончить год первой ракеткой мира.

Но после US Open я поняла, что нужно заняться более важными вещами. Иногда полезнее расслабиться. Я немного поменяла настрой – сосредоточилась на том, что хочу улучшиться как игрок.

С одной стороны, мне пришлось заставлять себя сделать перерыв. С другой, я понимала, то это правильный шаг. Я очень долго была первой. По-моему, заслужила время, чтобы перестроиться и поработать над собой.

Я довольна тем, что мы решили сыграть только в Токио, Пекине и на итоговом.

Было бы проще, если бы итоговый провели чуть раньше, потому что тогда у меня было бы более длинное межсезонье, чтобы поработать над игрой. Но нужно адаптироваться».

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