Соболенко о матче с Паолини: «В нашем прошлом матче я была не в лучшей форме. Рада возможности взять реванш»

Теги Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Кэти Болтер в Пекине.

Соболенко провела самый продолжительный двухсетовый матч в карьере – 7:5, 7:6(2) за 2 часа 32 минуты.

«В ключевые моменты я играла немного лучше нее. Думаю, все решили последние геймы обоих сетов. У нее была возможность. Я очень рада, что не отдала ей легко эти сеты. Я продолжала бороться, продолжала стараться».

Теперь Соболенко встретится с Жасмин Паолини. Итальянка ведет 2:1 в личных встречах, в прошлый раз они играли в 2022-м в Индиан-Уэллс.

«В прошлом году в Индиан-Уэллс я была не в лучшей форме. У меня было много разных проблем. Скажем так, в прошлом году в Индиан-Уэллс была не я. Очень рада, что появилась возможность взять реванш».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Пожалуйста Арина, только без такого большого количества валидола...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий