Соболенко о матче с Паолини: «В нашем прошлом матче я была не в лучшей форме. Рада возможности взять реванш»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Кэти Болтер в Пекине.

Соболенко провела самый продолжительный двухсетовый матч в карьере – 7:5, 7:6(2) за 2 часа 32 минуты.

«В ключевые моменты я играла немного лучше нее. Думаю, все решили последние геймы обоих сетов. У нее была возможность. Я очень рада, что не отдала ей легко эти сеты. Я продолжала бороться, продолжала стараться».

Теперь Соболенко встретится с Жасмин Паолини. Итальянка ведет 2:1 в личных встречах, в прошлый раз они играли в 2022-м в Индиан-Уэллс.

«В прошлом году в Индиан-Уэллс я была не в лучшей форме. У меня было много разных проблем. Скажем так, в прошлом году в Индиан-Уэллс была не я. Очень рада, что появилась возможность взять реванш».

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