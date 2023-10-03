Australian Open-2024 начнется в воскресенье и продлится 15 дней

Australian Open-2024 впервые продлится 15 дней. «Большой шлем» начнется и закончится в воскресенье (14-28 января).

Теперь первый круг будут играть три дня, как на «Ролан Гаррос».

Решение приняли, «поскольку данные показывают, что матчи стали более продолжительными». По словам директора турнира Крэйга Тайли, организаторы «прислушались к отзывам игроков и болельщиков», и такое нововведение позволит «свести к минимуму поздние окончания матчей».

В дневной сессии на двух главных кортах, арене Рода Лэйвера и арене Маргарет Корт, будет два, а не три матча. Вечерняя сессия по-прежнему будет включать два матча.

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