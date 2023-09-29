Медведев о настрое на концовку сезона: «Мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет»
Даниил Медведев рассказал о состоянии в конце сезона.
«В конце сезона уже нет «Больших шлемов», следующий только в новом году. Небольшая акклиматизация – но завтра уже должно быть лучше.
Обычно я хорошо провожу концовку сезона. Всегда хочу победить.
Первые матчи бывают непростыми, потому что мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт и получаешь это ощущение от победы или поражения, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет.
Просто хочется побеждать».
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