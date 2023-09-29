Медведев о настрое на концовку сезона: «Мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о состоянии в конце сезона.

«В конце сезона уже нет «Больших шлемов», следующий только в новом году. Небольшая акклиматизация – но завтра уже должно быть лучше.

Обычно я хорошо провожу концовку сезона. Всегда хочу победить.

Первые матчи бывают непростыми, потому что мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт и получаешь это ощущение от победы или поражения, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет.

Просто хочется побеждать».

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