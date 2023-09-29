Медведев о мячах в Пекине: «Я могу выигрывать турниры в таких условиях. Но для тенниса это не очень хорошо»

Даниил Медведев прокомментировал старт на турнире в Пекине.

Он обыграл Томми Пола – 6:2, 6:1.

«Нам обоим было непросто. У обоих небольшая акклиматизация. У него, возможно, посильнее – он приехал из более холодного климата. Может быть, это сыграло роль.

Я доволен своим уровнем – сыграл здорово. Начало получилось тяжелым, но я постепенно прибавлял. Очень доволен.

Перед матчем я думал, что условия довольно быстрые, но мячи – медленные. Во время матча они становятся очень тяжелыми, очень медленными. В первом же гейме у нас сразу был розыгрыш из 30 ударов, было ощущение, что невозможно забить навылет.

Я могу очень хорошо играть в таких условиях, выигрывать турниры. Но для тенниса это не очень хорошо – все думают: «Зачем рисковать, бить по линиям, когда все так медленно?» В итоге получаются розыгрыши из 30 ударов в середину.

Мне это нравится, но для тенниса это не очень хорошо».

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