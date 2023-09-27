Швентек – болельщикам, обыграв японку в Токио: «Вы такие классные, не очень много против меня хлопали»

Ига Швентек прокомментировала старт на турнире в Токио.

Во втором круге она обыграла Маи Хонтаму – 6:4, 7:5. В первом сете она отыгралась с 1:4, а во втором сама упустила счет 5:1.

«Она боролась до последнего розыгрыша. Отыгралась за счет очень классных ударов, билась до конца. Было непросто.

А вы [болельщики] такие классные, не очень много против меня хлопали.

Вы так тепло меня приняли. Даже когда я давала автографы, мне постоянно давали подарки. Такое нечасто случается. И спасибо за банеры. Я и не знала, что у меня так много болельщиков вдалеке от моей страны».

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