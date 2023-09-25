Хачанов о выходе в финал на третьем турнире после травмы: «Я в это верил, но было непросто верить, что получится так быстро»

Карен Хачанов прокомментировал выход в финал в Чжухае.

В интервью на корте он ответил, верил ли, что повторит результат 2016-го, когда выиграл титул в Чэнду.

«С 2020-го у нас не было азиатской серии. И это был мой первый титул, когда мне было всего 20 лет. Так что я об этом думал. И вот я уже в финале.

После травмы выйти в финал… Я в это верил, но было непросто верить, что получится так быстро. Я очень рад».

Также он рассказал, с кем бы хотел встретиться в финале – Асланом Карацевым или Йошихито Нишиокой.

«В финале соперника не выбирают – встретятся два лучших игрока. Но я буду болеть за Аслана. Будет приятно встретиться друг с другом. И пусть победит сильнейший».

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