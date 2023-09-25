Хачанов вышел в финал на третьем турнире после травмы

Карен Хачанов обыграл Себастьяна Корду в полуфинале турнира в Чжухае – 7:5, 6:4.

Хачанов вышел в финал ATP впервые c прошлогоднего турнира в Аделаиде.

Россиянин не играл после «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника. Он вернулся в Цинциннати, где сыграл пару, и на US Open, где в первом круге одиночки уступил Майклу Ммо.

За пятый титул в карьере Хачанов поборется с Асланом Карацевым или Йошихито Нишиокой.

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