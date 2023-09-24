Саккари о том, что высказалась о хейтерах в стиле Медведева: «Я на него равняюсь»

Мария Саккари сказала, с каким настроем играла на победном турнире в Гвадалахаре.

– Вы всю неделю говорили, что боретесь с внутренними демонами. Что вы имели в виду?

– На этой неделе у меня была только одна цель: просто быть счастливой. Если вы смотрели пару моих матчей, то видели, что я улыбалась на корте больше, чем обычно. Такую цель я и ставила. Я была очень рада, что у меня получилось, потому что это помогло мне прийти в себя, хорошо чувствовать себя на корте, быть счастливой и ценить то, что я делаю.

Мне очень понравились слова Коко [Гауфф] на US Open о том, что у других людей есть проблемы посерьезнее, чем наши поражения, и она совершенно права. Я все время об этом думала, и это придавало мне сил.

В конце концов, это просто матч. Я здорова, и это главное. Все, кто меня окружает, моя семья, счастливы и здоровы. Я думала об этом одно время, нельзя забывать, что важно в жизни. Все сосредоточены на своих собственных проблемах – больших, маленьких, важных или неважных. Поэтому забывается, что происходит в остальном мире.

– Ваша речь на церемонии награждения похожа на речь Коко на US Open, когда она сказала, что критика стала топливом для ее успеха. Но насколько тяжело было видеть и слышать негатив по поводу того, что вы не выигрываете титулы?

– Сейчас 2023 год. Соцсети – часть нашей повседневной жизни. Невозможно их избегать. Коко сказала, что знает ники. Я тоже их знаю. Я знаю человека, у которого канал на ютубе, и он выкладывает все мои поражения в полуфиналах, в финалах. Я в курсе.

Невозможно описать удовольствие, которое я сейчас испытываю. Когда ты доказываешь, что все эти люди неправы, это тебя заряжает. Для меня это стало топливом. Я знала, что это произойдет, но не знала когда. Спасибо им. Они придавали мне сил.

– Теперь вы говорите как Даниил Медведев.

– Я на него равняюсь (смеется). Он очень умный.

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