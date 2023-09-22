Доулхайд – самая низкорейтинговая полуфиналистка турнира WTA 1000 после Кузнецовой в Цинциннати-2019

111-я ракетка мира Кэролайн Доулхайд в Гвадалахаре впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

В четвертьфинале американка обыграла Мартину Тревисан – 3:6, 7:6(9), 6:3. Во втором сете она отыграла четыре матчбола.

Доулхайд стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой турнира WTA 1000 с 2019 года, когда до 1/2 дошла №153 Светлана Кузнецова.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе