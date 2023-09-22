Доулхайд – самая низкорейтинговая полуфиналистка турнира WTA 1000 после Кузнецовой в Цинциннати-2019

Теги Светлана Кузнецова WTA Мартина Тревисан Кэролайн Доулхайд Guadalajara Open Akron Теннис

111-я ракетка мира Кэролайн Доулхайд в Гвадалахаре впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

В четвертьфинале американка обыграла Мартину Тревисан – 3:6, 7:6(9), 6:3. Во втором сете она отыграла четыре матчбола.

Доулхайд стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой турнира WTA 1000 с 2019 года, когда до 1/2 дошла №153 Светлана Кузнецова.

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1 комментарий

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Rjcnbr
Новая Халеп, если вы понимаете о чём я
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-1
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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