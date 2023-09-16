Стэн Вавринка: «Вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче?»
Стэн Вавринка снова раскритиковал организацию Кубка Дэвиса.
«Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? 🥁🎺🪕🪘🎤»
Тренер Дани Валверду спросил: «Надеюсь, это не так?»
Вавринка ответил: «Подтверждено на 100%»
Экс-125-я ракетка мира Ноа Рубин уточнил: «Погоди, это правда или троллинг?»
Вавринка написал: «Правда 🤷🏻♂️🤦🏻♂️».
А дело старикашки махать ракеткой, а не ныть о болельщиках на трибунах. Ему дали арену, создали условия для проведения матчей, всё, пусть занимается своим делом. Почему-то он не жалуется на отсутствие большого количества зрителей на трибунах челленджеров, хотя это явно было бы полезнее для турниров такого уровня, через которые все проходят.