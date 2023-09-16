Стэн Вавринка: «Вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче?»

Теги Стэн Вавринка ITF Ноа Рубин Дани Валверду Теннис

Стэн Вавринка снова раскритиковал организацию Кубка Дэвиса.

«Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? 🥁🎺🪕🪘🎤»

Тренер Дани Валверду спросил: «Надеюсь, это не так?»

Вавринка ответил: «Подтверждено на 100%»

Экс-125-я ракетка мира Ноа Рубин уточнил: «Погоди, это правда или троллинг?»

Вавринка написал: «Правда 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️».

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6 комментариев

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Stas Salesov
Ответ Йенс Мустерманн
А откуда это известно красноносому паникёру? Скорее кто-то заплатил ему, чтобы он начал публично наезжать на ITF и организаторов КД.
Проходимца Пике защищаешь что ли?) Развел коррупцию с верхушкой ITF, угробили прекрасный турнир с историей. Все правильно Стэн делает
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Кавабунга Шреддоголовый
Похоже, что в ITF будет новый президент. Слишком много критики
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Йенс Мустерманн
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Ответ Stas Salesov
Смотри, финальный турнир пройдет в Малаге, а среди восьми команд не будет даже сборной Испании, это катастрофа
Надо было дать WC испанцам в финальную часть?
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Stas Salesov
Проходимца Пике защищаешь что ли?) Развел коррупцию с верхушкой ITF, угробили прекрасный турнир с историей. Все правильно Стэн делает
Этот турнир давно стоило убить и закопать. Кубок Дэвиса в современном теннисе обычный рудимент.
А дело старикашки махать ракеткой, а не ныть о болельщиках на трибунах. Ему дали арену, создали условия для проведения матчей, всё, пусть занимается своим делом. Почему-то он не жалуется на отсутствие большого количества зрителей на трибунах челленджеров, хотя это явно было бы полезнее для турниров такого уровня, через которые все проходят.
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Stas Salesov
Ответ Йенс Мустерманн
Этот турнир давно стоило убить и закопать. Кубок Дэвиса в современном теннисе обычный рудимент. А дело старикашки махать ракеткой, а не ныть о болельщиках на трибунах. Ему дали арену, создали условия для проведения матчей, всё, пусть занимается своим делом. Почему-то он не жалуется на отсутствие большого количества зрителей на трибунах челленджеров, хотя это явно было бы полезнее для турниров такого уровня, через которые все проходят.
Смотри, финальный турнир пройдет в Малаге, а среди восьми команд не будет даже сборной Испании, это катастрофа
0
0
0
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