Стэн Вавринка: «Вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче?»

Стэн Вавринка снова раскритиковал организацию Кубка Дэвиса.

«Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? 🥁🎺🪕🪘🎤»

Тренер Дани Валверду спросил: «Надеюсь, это не так?»

Вавринка ответил: «Подтверждено на 100%»

Экс-125-я ракетка мира Ноа Рубин уточнил: «Погоди, это правда или троллинг?»

написал: «Правда 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️».

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