Джокович выиграл 24-й турнир «Большого шлема». Теперь он отрывается от Надаля на 2

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович US Open ATP Джимми Коннорс Маргарет Корт Даниил Медведев Теннис

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале US Open – 6:3, 7:6(5), 6:3.

Серб выиграл 24-й титул на турнирах «Большого шлема». Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля на два трофея.

Кроме того, Джокович догнал рекордсменку тенниса по количеству одиночных «Больших шлемов» Маргарет Корт.

На US Open серб победил четвертый раз. Он стал шестым мужчиной, четырежды бравшим этот титул. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).

Всего Джокович выиграл 96-й титул. В мужском теннисе больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

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47 комментариев

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Павел Алексеев
Снова величайший дед выдал базу! Как он это делает?! Что он делал у сетки?! Величайший чемпионище!!!
С победой всех неравнодушных💣💣💣💣💣
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go25
Особенно рад, что выиграл с первой попытки оба ТБШ, на которые его не пустили из-за отсутствия прививки. Сложно хейтерам говорить, что у него не отняли не по спортивным принципам минимум один. Но он и с недопуском с запасом подтверждает статус величайшего атлета и ментальной глыбы. Но за Даню обидно - он был стеной во втором с 5-6 гейма. Против любого другого я за него и не на ТБШ или даже на ТБШ, но после календарного Ноле 😆
+10
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AFP1
Ответ Eugenie Nation
Спасибо французу, лишил нас возможно величайшего финала
Молодец Даниил опустил на землю Карлушу!
+9
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+9
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And Justice for All
В общем-то интрига за рекорд по ТБШ сегодня окончательно умерла. Не верю, что Надаль сможет выиграть больше одного ТБШ ещё. Да и Джокович ещё наверняка какой-нибудь шлем зацепит.
+8
-1
+7
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Serge Vendino
Ответ And Justice for All
В общем-то интрига за рекорд по ТБШ сегодня окончательно умерла. Не верю, что Надаль сможет выиграть больше одного ТБШ ещё. Да и Джокович ещё наверняка какой-нибудь шлем зацепит.
Джокович уже года три "какой-нибудь шлем цепляет"))
+7
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+7
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AFP1
Ответ And Justice for All
В общем-то интрига за рекорд по ТБШ сегодня окончательно умерла. Не верю, что Надаль сможет выиграть больше одного ТБШ ещё. Да и Джокович ещё наверняка какой-нибудь шлем зацепит.
Надаль едва ли выйдет во 2 неделю , если вернется
+7
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+7
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jjeka
Выдающийся спортсмен, одна из величайших личностей в истории мирового спорта
+6
-1
+5
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S.Graf
Величайший!
Айде Nо1е, айде!
+4
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Iva_Nova
Мы дождались!!! :)
Поздравляю всех джокофанов! :)
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Nikolay Stavrogin
Самый не везучий турнир для Новака, как же я рад, что он его взял. Идемо!
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Доброжелатель98
Осталось выиграть 1 шлем, чтобы обойти Корт. Сделать число мастерсов 40. Кол-во недель на первой строчке довести до 400. И выиграть один итоговый - рекордный. По большому счёту - и всё. Новак, конечно, это знает. Жаль только одно - что эта победа на US не случилась в 21-м. Был бы полный набор.
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haiden
Идемоооо Ноле! 24-й у нас. Все тяжелейшие моменты матча выстоял и перевернул ход игры в свою сторону. Я , конечно, всегда понимал, что он обгонит Федерера по шлемам , как бы влажно не мечтали о сохранении “рекорда” наши коллеги , но что будет такая Цифра и представить не мог…Настоящий Сигма
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Доброжелатель98
Ответ Блуждающий странник
Теперь уже точно ГОАТ на долгие годы. Если при удачном стечении обстоятельств Надаль ещё мог взять РГ, то два титула ТБШ Надаль уже точно не возьмет
Надаль уже ничего не возьмёт..
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sokolspb
И всё-таки Новак - глыба, которых считанные единицы на планете Земля независимо от рода деятельности!
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Arche
Матч, построенный на ошибках обоих. Даня в итоге ошибся больше.
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[Ingush]
Ответ Владимир Владимирович
Джокович сегодня просто монстром был, победил бы кого угодно. С победой Джоковича! А Медведев бонус поймал с этого матча, этот розыгрыш во втором сете войдёт в историю тенниса, и в хайлайтах его будут постоянно крутить, где Даня выходит победителем.
Джокович сегодня был очень и очень плох. О чём это вы?
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Генадий Адамов
Немного не хватило Дане, очень много сил оставил в матче с Алькарасом, у Ноле как не крути была сетка намного легче, видимо, организаторы отдали дань за то что не пустили его в прошлом году
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Доброжелатель98
Ответ Йенс Мустерманн
Но Календарный БШ ему не собрать. Так и останется в лучшем случае вторым в истории тенниса.
Вторым?.. После тебя чтоль?..
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Андрей Никандров
Ответ Генадий Адамов
Немного не хватило Дане, очень много сил оставил в матче с Алькарасом, у Ноле как не крути была сетка намного легче, видимо, организаторы отдали дань за то что не пустили его в прошлом году
сетка была на уровне 250
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Alan Flow
Автор хорош, смог отнять 22 от 24, почти как у Джоковича достижение 😁
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Андрей Судалин
Ответ Доброжелатель98
Осталось выиграть 1 шлем, чтобы обойти Корт. Сделать число мастерсов 40. Кол-во недель на первой строчке довести до 400. И выиграть один итоговый - рекордный. По большому счёту - и всё. Новак, конечно, это знает. Жаль только одно - что эта победа на US не случилась в 21-м. Был бы полный набор.
Осталось выиграть календарный Золотой шлем и повторить одновременно рекорды Лэйвера и Граф. Всё остальное уже неважно, там его рекорды никогда никто не побьёт.
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Serge Vendino
Ответ DivanniyExpert
Да каким монстром? Медведев просто на сет боле подарил мяч. Возьми 2й сет и непонятно было. Джок не очень играл. Зато у Карася серв Анд воллей в первый квадрат подсмотрел. Бедный Карась. Плачет и думает, как же я в пятницу довыё, в первой партии😁
С Медведевым даже Надаль играл серв-энд-воллей, потому что принимает у рекламного щита
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AFP1
Даниил молодец, сыграл хорошо но чтобы выиграть Новака надо было на 5+
+1
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Czarn
Рекорд за рекордом, Новак! Ждём следующих рекордов! 😄😄😄😄
+2
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Stas Salesov
Похоже, что реально Величайший, к сожалению..
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