Джокович выиграл 24-й турнир «Большого шлема». Теперь он отрывается от Надаля на 2
Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале US Open – 6:3, 7:6(5), 6:3.
Серб выиграл 24-й титул на турнирах «Большого шлема». Он обновил собственный рекорд и оторвался от Рафаэля Надаля на два трофея.
Кроме того, Джокович догнал рекордсменку тенниса по количеству одиночных «Больших шлемов» Маргарет Корт.
На US Open серб победил четвертый раз. Он стал шестым мужчиной, четырежды бравшим этот титул. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).
Всего Джокович выиграл 96-й титул. В мужском теннисе больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).
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С победой всех неравнодушных💣💣💣💣💣
Айде Nо1е, айде!
Поздравляю всех джокофанов! :)