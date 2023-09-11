Джокович выиграл 24-й турнир «Большого шлема». Теперь он отрывается от Надаля на 2

обыграл в финале – 6:3, 7:6(5), 6:3.

Серб выиграл 24-й титул на турнирах «Большого шлема». Он обновил собственный рекорд и оторвался от на два трофея.

Кроме того, Джокович догнал рекордсменку тенниса по количеству одиночных «Больших шлемов» .

На US Open серб победил четвертый раз. Он стал шестым мужчиной, четырежды бравшим этот титул. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).

Всего Джокович выиграл 96-й титул. В мужском теннисе больше только у (103) и (109).

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