Соболенко после US Open: «Точно схожу выпить»

Арина Соболенко прокомментировала то, что станет №1 рейтинга.

Она проиграла Коко Гауфф в финале US Open, но все равно поднимется на первую строчку.

«Наверное, поэтому я сейчас не очень подавлена. Сегодня точно схожу выпить (улыбается). Если мне, конечно, можно так говорить. Да, мы спортсмены, но иногда выпиваем – не слишком много (улыбается).

Первая строчка рейтинга – огромное достижение. Я очень горжусь собой, горжусь, что долгие годы упорной работы привели меня на вершину.

Но для меня важнее закончить год первой, а не просто побыть первой и на следующей неделе опуститься на вторую строчку. Здорово, что я могу говорить, что была №1, но я очень хочу закончить год первой. Поэтому я сохраняю позитивный настрой и мотивацию».

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