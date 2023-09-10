Соболенко после US Open: «Точно схожу выпить»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что станет №1 рейтинга.

Она проиграла Коко Гауфф в финале US Open, но все равно поднимется на первую строчку.

«Наверное, поэтому я сейчас не очень подавлена. Сегодня точно схожу выпить (улыбается). Если мне, конечно, можно так говорить. Да, мы спортсмены, но иногда выпиваем – не слишком много (улыбается).

Первая строчка рейтинга – огромное достижение. Я очень горжусь собой, горжусь, что долгие годы упорной работы привели меня на вершину.

Но для меня важнее закончить год первой, а не просто побыть первой и на следующей неделе опуститься на вторую строчку. Здорово, что я могу говорить, что была №1, но я очень хочу закончить год первой. Поэтому я сохраняю позитивный настрой и мотивацию».

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11 комментариев

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justbored
Перед финалом надо было. Хуже всё равно бы не сыграла, а так хотя б расслабилась.
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Великий Алонсо
Ответ tim55555
Жаль утраченного шанса взять USO. Не пойму этих плясок вокруг рейтинга, по мне так в большом теннисе есть только выигранные турниры Большого Шлема.
Первая строчка рейтинга круче чем ТБШ. Шлем можно выиграть случайно, как Радукану, а первой ракеткой случайно не станешь
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Aryna Lapko
Утешайся) рейтинг всего лишь список для посева, а титул - это титул, который ты бездарно профукала )
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Serik Alik
Ответ Великий Алонсо
Первая строчка рейтинга круче чем ТБШ. Шлем можно выиграть случайно, как Радукану, а первой ракеткой случайно не станешь
+у Арины уже есть БШ. Да и я почти уверен, что этл был не последний её шанс забрать БШ
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Ярик01
Ответ Великий Алонсо
Первая строчка рейтинга круче чем ТБШ. Шлем можно выиграть случайно, как Радукану, а первой ракеткой случайно не станешь
Первой ракеткой у женщин можно стать и без ТБШ, никакой чести, даже посуду не дают за это
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