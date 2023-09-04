Гауфф о тренере Брэде Гилберте: «Он эксцентричный человек. У него мышление, как у 20-летнего, а иногда и как у 10-летнего»

Коко Гауфф рассказала об общении с тренером и аналитиком Брэдом Гилбертом.

Их сотрудничество началось на турнире в Вашингтоне, с тех пор американка выиграла 15 из 16 матчей.

– Всегда интересно, когда игрок приглашает новых тренеров. Расскажите, как Брэд повлиял на вашу игру, о работе над вашим форхендом? Он рассказывал вам какие-нибудь любимые истории?

– Он многое привнес. Он невероятный спец по скаутингу. Он знает практически всех игроков, наверное, просто благодаря комментированию, знает, как с ними играть. У него очень точные скаутские отчеты. Иногда приходится что-то менять. Сегодня [в матче с Каролин Возняцки на US Open] мне пришлось внести изменения. Это зависит и от игрока.

Кроме того, Пере [Риба, тренер], как мне кажется, больше занимается ежедневной рутиной. Брэд не всегда может быть рядом из-за ESPN и других дел. Он очень помогает мне с работой ног и другими аспектами, с принятием решений. Они работают сообща.

Они из разных поколений, но хорошо сработались. Если честно, до встречи с Брэдом я переживала насчет общения с более возрастным тренером. Он старше, но у него мышление, как у 20-летнего, а иногда и как у 10-летнего.

Он приносит мне конфетки Jolly Ranchers. Не знаю, слышали ли вы про такие. Моя любимая история про Брэда – он почти каждый матч играл с конфеткой во рту. Он постоянно давал мне эти конфетки. Я их беру, но не ем. Я уже не могу есть эти конфетки каждые пять минут. Вот моя любимая история про Брэда.

А еще он не любит четные числа. Ему нравятся только нечетные. Если спросить у него, сколько времени, он ответит, что 13:53 или 13:59. Он не скажет 12 или что-то очевидное. Вот моя любимая история про Брэда.

Он эксцентричный человек. Он не спит. Просыпается в 3:30 каждое утро. Он так делал в Вашингтоне. Он ходит прогуляться. Еще он присылает мне сумасшедшие плейлисты с группами 60-х и 70-х, но я не успеваю за ними следить.

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