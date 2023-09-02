US Open. Расписание 7-го дня. Джокович начнет в 02:00 мск, Швентек и Остапенко сыграют последним запуском на центральном корте

Теги Новак Джокович US Open ATP WTA Каролин Возняцки Алена Остапенко Томми Пол Коко Гауфф Ига Швентек Борна Гойо Бен Шелтон Теннис

US Open опубликовал расписание на седьмой игровой день, 3 сентября. Пока что оно есть только для двух главных кортов.

Матчи начнутся в 19:00 по Москве. Вечерняя сессия на корте Артура Эша стартует в 02:00 мск.

Утро:

Вечер:

На корте Луи Армстронга план такой:

Полностью расписание появится здесь.

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1 комментарий

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Zugvogels
Шелтона можно глянуть
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