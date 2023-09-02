US Open. Расписание 7-го дня. Джокович начнет в 02:00 мск, Швентек и Остапенко сыграют последним запуском на центральном корте

US Open опубликовал расписание на седьмой игровой день, 3 сентября. Пока что оно есть только для двух главных кортов.

Матчи начнутся в 19:00 по Москве. Вечерняя сессия на корте Артура Эша стартует в 02:00 мск.

Утро:

Вечер:

На корте Луи Армстронга план такой:

Полностью расписание появится здесь.

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