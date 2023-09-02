US Open. Расписание 7-го дня. Джокович начнет в 02:00 мск, Швентек и Остапенко сыграют последним запуском на центральном корте
US Open опубликовал расписание на седьмой игровой день, 3 сентября. Пока что оно есть только для двух главных кортов.
Матчи начнутся в 19:00 по Москве. Вечерняя сессия на корте Артура Эша стартует в 02:00 мск.
Утро:
- Томми Пол (14) – Бен Шелтон;
- Каролин Возняцки (WC) – Коко Гауфф (6).
Вечер:
- Борна Гойо (Q) – Новак Джокович (2);
- Ига Швентек (1) – Алена Остапенко (20).
На корте Луи Армстронга план такой:
- Каролина Мухова (10) – Ван Синюй;
- Сорана Кырстя (30) – Белинда Бенчич (15);
- Ринки Хиджиката (WC) – Фрэнсис Тиафу (10);
- Доминик Штрикер (Q) – Тэйлор Фриц (9).
Полностью расписание появится здесь.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий