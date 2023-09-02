В половине сетки Джоковича на US Open в 1/8 финала вышли три игрока из-за пределов топ-100

В нижней половине мужской сетки US Open определились участники четвертого круга. В 1/8 финала вышли три игрока, не входящие в топ-100 рейтинга.

Получились такие пары:

№10 – №110 Ринки Хиджиката;

№14 – №47 Бен Шелтон;

№9 – №128 Доминик Штрикер;

№2 – №105 Борна Гойо.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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