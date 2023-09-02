В половине сетки Джоковича на US Open в 1/8 финала вышли три игрока из-за пределов топ-100

Теги Новак Джокович US Open ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Томми Пол Борна Гойо Доминик Штрикер Ринки Хиджиката Бен Шелтон Теннис

В нижней половине мужской сетки US Open определились участники четвертого круга. В 1/8 финала вышли три игрока, не входящие в топ-100 рейтинга.

Получились такие пары:

№10 Фрэнсис Тиафу – №110 Ринки Хиджиката;

№14 Томми Пол – №47 Бен Шелтон;

№9 Тэйлор Фриц – №128 Доминик Штрикер;

№2 Новак Джокович – №105 Борна Гойо.

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12 комментариев

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go25
Надо добавить: которых Ник Кирьос даже не знает 😆
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Вегетарианец_
Если Новак продолжит валять дурака, то даже по такой сетке не выйдет в финал. Матч с Дьере хочется забыть, как страшный сон, чудовищный теннис от Джокера.
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Порядка.нет
Ответ Вегетарианец_
Если Новак продолжит валять дурака, то даже по такой сетке не выйдет в финал. Матч с Дьере хочется забыть, как страшный сон, чудовищный теннис от Джокера.
Тяжело играть с соотечественником, с которым много тренируешься и общаешься ....
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Большой Сэми
вот это лафа конечно...
+5
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Istianoff
Одни топари, идеально подвели себя к шлему, янки так вообще обнаглели, как-будто дома играют.
+5
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Sergejs K
Брата-хорвата Новак должен пройти, а дальше до финала будут два непростых американца. Вот там и посмотрим его возможности на сегодня.
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LONDON-TOWN
Ожидаемо, все топы, в половине сетки Джоковича, не имели сильных результатов на us open, либо были не в форме (имели длинные серии без побед) .
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TennisGeek
Сложнейшая сетка.
Впрочем, на Уимблдоне-21 и 22 и на АО-23 были примерно такие же.
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Юрий Шептухин
Для Новака это плохо Ципа и Рууд были бы прекрасной подготовкой к финалу.
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Верховенский1990
У Фрица до 1/4 финала лютая халява, а потом Новак, и до свидания.
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