В половине сетки Джоковича на US Open в 1/8 финала вышли три игрока из-за пределов топ-100
В нижней половине мужской сетки US Open определились участники четвертого круга. В 1/8 финала вышли три игрока, не входящие в топ-100 рейтинга.
Получились такие пары:
№10 Фрэнсис Тиафу – №110 Ринки Хиджиката;
№14 Томми Пол – №47 Бен Шелтон;
№9 Тэйлор Фриц – №128 Доминик Штрикер;
№2 Новак Джокович – №105 Борна Гойо.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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Впрочем, на Уимблдоне-21 и 22 и на АО-23 были примерно такие же.