Швентек, отдав один гейм Юван: «Играть с ней – как играть с сестрой. У меня не очень много подруг, а она – лучшая»

Теги US Open WTA Ига Швентек Кайя Юван Теннис

Ига Швентек прокомментировала разгром Кайи Юван в третьем круге US Open.

Она отдала сопернице всего один гейм – 6:0, 6:1.

«Мне не понравилось то, что я выигрывала у лучшей подруг. Но я знала, что нужно сосредоточиться и не позволять себе об этом думать.

Играть с ней – как играть с сестрой. У меня не очень много подруг, а она – лучшая».

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10 комментариев

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Король Лев
И поэтому ты переехала подругу.
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Perfectooo
Ответ Mif RM
Правильно сделала. При игре на счет надо играть на счет
Она играла не на счёт, а на победу..
+3
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Perfectooo
Игушечка - сама милота.. льёт крокодиловы слёзки..
+4
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Mif RM
Ответ Король Лев
И поэтому ты переехала подругу.
Правильно сделала. При игре на счет надо играть на счет
+2
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Dikki Shelton
Все правильно Ига. В данном случае ничего личного.😎
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Бекзат Саматович
Хорошая подруга всегда веесет вклад в улучшение статистики баранок. Кто видел подруга хоть боролась?
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