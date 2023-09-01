Юван о дружбе со Швентек: «Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная»

Теги US Open WTA Ига Швентек Кайя Юван Теннис

Кайя Юван прокомментировала дружбу с Игой Швентек.

Они встретятся в третьем круге US Open.

«В Иге мне больше всего нравится то, что она совсем не поменялась. Мы с ней общаемся так же, как раньше. Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная».

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19 комментариев

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Иван Иванов
Ага,очень "честная"
+22
-9
+13
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Jefri AG
Ответ Иван Иванов
Ага,очень "честная"
Привели бы тогда примеры её очевидного вранья.
+14
-9
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Alexander Idelevich
Ответ ликуза
Она предупреждение получила, всем дают сначала предупреждение к вашему сведению.
Предупреждения не было! ЭТИМ ОЧКОМ ОНА ТУПО ВЫИГРАЛА МАТЧ!Ё
+4
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+4
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ликуза
Ответ Alexander Idelevich
Честная Ига НЕ ПОДАЁТ НА МАТЧПОЙТЕ ПРИ НУЛЕ НА СЧЁТЧИКЕ ВРЕМЕНИ в последнем матче! Судья это хавает и НЕ НАКАЗЫВАЕТ ЧЕСТНУЮ ИГУ!
Она предупреждение получила, всем дают сначала предупреждение к вашему сведению.
+3
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+3
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ликуза
Ответ Генадий Адамов
нигде и никогда,, позитива нет, улыбки нет, чтобы на Юсо сделали с неё омлет
Откуда только вы беретесь такие злые, неужели так плохо жизнь сложилась! Ну все надо повернуть в отрицательную сторону просто диву даюсь.
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ликуза
Ответ Alexander Idelevich
Предупреждения не было! ЭТИМ ОЧКОМ ОНА ТУПО ВЫИГРАЛА МАТЧ!Ё
Было, судью послушайте
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Мирослав Холод
Ответ Jefri AG
Привели бы тогда примеры её очевидного вранья.
легко быть честным ,когда молчишь
вот тебе и пример потенциального вранья :)
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Мирослав Холод
Ответ Генадий Адамов
нигде и никогда,, позитива нет, улыбки нет, чтобы на Юсо сделали с неё омлет
хорошая рифма, но омлет 🍳будет с нервным привкусом Амф💊на
"тонкий" намек на шеф повар🧑🏼‍🍳 мастерА сЛЬОвесНАй метершины
+1
0
+1
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Alexander Idelevich
Честная Ига НЕ ПОДАЁТ НА МАТЧПОЙТЕ ПРИ НУЛЕ НА СЧЁТЧИКЕ ВРЕМЕНИ в последнем матче! Судья это хавает и НЕ НАКАЗЫВАЕТ ЧЕСТНУЮ ИГУ!
+4
-4
0
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Генадий Адамов
Ответ Dikki Shelton
Да, Ига такая. При этом еще неплохо играет в теннис. Всего самого наилучшего и победы ей всегда и на любом турнире. 😚👑👍.
нигде и никогда,, позитива нет, улыбки нет, чтобы на Юсо сделали с неё омлет
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-12
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ликуза
Ответ Генадий Адамов
Давайсяно не отлавайся🤣
Юмор достоин юмориста😄😄
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Мирослав Холод
Ответ sedric
Спросите Бадосу, она вам тоже самое про Соболенко скажет)
у бадосы разговорные мышцы неМного под нагрузкой
+1
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