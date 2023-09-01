Юван о дружбе со Швентек: «Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная»
Кайя Юван прокомментировала дружбу с Игой Швентек.
Они встретятся в третьем круге US Open.
«В Иге мне больше всего нравится то, что она совсем не поменялась. Мы с ней общаемся так же, как раньше. Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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