Юван о дружбе со Швентек: «Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная»

Кайя Юван прокомментировала дружбу с Игой Швентек.

Они встретятся в третьем круге US Open.

«В Иге мне больше всего нравится то, что она совсем не поменялась. Мы с ней общаемся так же, как раньше. Она совершенно обычная девочка. Очень любопытная, умная и честная».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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