Маррей стал 9-м теннисистом, одержавшим 200 побед на «Больших шлемах»
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в первом круге US Open обыграл Корентена Муте – 6:2, 7:5, 6:3.
Для британца это была 200-я победа на турнирах «Большого шлема». Он стал девятым теннисистом, преодолевшим этот рубеж. До него это сделали:
- Пит Сампрас – 203;
- Рой Эмерсон – 210;
- Иван Лендл – 222;
- Андре Агасси – 224;
- Джимми Коннорс – 233;
- Рафаэль Надаль – 314;
- Новак Джокович – 355;
- Роджер Федерер – 369.
Во втором круге Маррей сыграет с Григором Димитровым.
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