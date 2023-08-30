Маррей стал 9-м теннисистом, одержавшим 200 побед на «Больших шлемах»

Экс-первая ракетка мира в первом круге обыграл – 6:2, 7:5, 6:3.

Для британца это была 200-я победа на турнирах «Большого шлема». Он стал девятым теннисистом, преодолевшим этот рубеж. До него это сделали:

– 203;

– 210;

– 222;

– 224;

– 233;

– 314;

– 355;

– 369.

Во втором круге Маррей сыграет с .

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