Жабер после выхода во второй круг US Open: «Чувствую себя нелучшим образом»

Онс Жабер прокомментировала победу над Камилой Осорио в первом круге US Open.

Она выиграла 7:5, 7:6(4).

«Непростой матч, она невероятно играет. Я чувствую себя нелучшим образом. Спасибо, что за меня болели.

Я знаю, что в какой-то момент у меня был нелучший настрой, но я старалась играть. Было тяжело, она заставляла меня бегать. Я рада, что показала себе, что могу выжимать из себя хороший результат.

После матча Камила спросила, нормально ли я себя чувствую. Я сказала, что нет. Извинилась, что вызвала врача – потому что я не пыталась ее сбить. Знаю, что иногда бывает трудно играть с травмированными. Она все хорошо восприняла и поздравила меня с победой», – сказала Жабер в интервью на корте.

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