Баес после двух титулов подряд: «Приятно иметь такую уверенность в себе, но сейчас мне нужно думать о восстановлении»

Себастьян Баес прокомментировал то, что выиграл два турнира подряд.

Он победил в Китцбюэле, потом пропустил «Мастерсы» в Северной Америке, а на этой неделе взял титул в Уинстон-Сейлеме.

«Приятно иметь такую уверенность в себе, но сейчас мне нужно думать о восстановлении. А потом я буду думать о US Open. У меня есть несколько дней, чтобы восстановиться и сосредоточиться на новом турнире».

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