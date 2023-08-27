US Open. Расписание 29 августа. Медведев сыграет в 19:00 мск, турнир начнут Рублев, Касаткина, Хачанов, Соболенко

опубликовал расписание на 29 августа, второй игровой день.

На центральном корте имени матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

(3) – Атилла Балаш;

(3) – ;

вечерняя сессия с 02:00 мск – – Грет Минен;

(1) – .

На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:

(5) – ;

(17) – ;

– Факундо Диас Акоста;

вечерняя сессия с 02:00 мск – (6) – Янник Ганфманн;

(2) – .

(22) сыграет с финалисткой-2021 первым запуском на Grandstand.

(8) третьим запуском встретится с на Корте №5.

стартует на Корте №6 – третьим запуском поборется с Алисией Паркс.

На Корте №9 третьим запуском сыграют (27) и , а четвертым – и Джоди Беррадж.

откроет игровой день на Корте №11 встречей с Клэр Лю, а следующим запуском поборется с (16).

(11) вторым запуском сыграет с Майклом Ммо на Корте №12.

На Корте №13 третьим запуском встретятся и Фиона Кроули.

Вторым запуском на Корте №15 поборются и .

Полностью расписание здесь и здесь.

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