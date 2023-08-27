US Open. Расписание 29 августа. Медведев сыграет в 19:00 мск, турнир начнут Рублев, Касаткина, Хачанов, Соболенко
US Open опубликовал расписание на 29 августа, второй игровой день.
На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:
- Даниил Медведев (3) – Атилла Балаш;
- Джессика Пегула (3) – Камила Джорджи;
- вечерняя сессия с 02:00 мск – Винус Уильямс – Грет Минен;
- Карлос Алькарас (1) – Доминик Кепфер.
На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:
- Онс Жабер (5) – Камила Осорио;
- Мэдисон Киз (17) – Аранта Рус;
- Джон Изнер – Факундо Диас Акоста;
- вечерняя сессия с 02:00 мск – Янник Синнер (6) – Янник Ганфманн;
- Арина Соболенко (2) – Марина Заневска.
Екатерина Александрова (22) сыграет с финалисткой-2021 Лейлой Фернандес первым запуском на Grandstand.
Андре Рублев (8) третьим запуском встретится с Эмилем Руусувуори на Корте №5.
Дарья Касаткина стартует на Корте №6 – третьим запуском поборется с Алисией Паркс.
На Корте №9 третьим запуском сыграют Анастасия Потапова (27) и Клара Таусом, а четвертым – Анна Блинкова и Джоди Беррадж.
Людмила Самсонова откроет игровой день на Корте №11 встречей с Клэр Лю, а следующим запуском Александр Шевченко поборется с Кэмероном Норри (16).
Карен Хачанов (11) вторым запуском сыграет с Майклом Ммо на Корте №12.
На Корте №13 третьим запуском встретятся Анастасия Павлюченкова и Фиона Кроули.
Вторым запуском на Корте №15 поборются Вера Звонарева и Янина Викмайер.
Полностью расписание здесь и здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
3 комментария