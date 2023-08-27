US Open. Расписание 29 августа. Медведев сыграет в 19:00 мск, турнир начнут Рублев, Касаткина, Хачанов, Соболенко

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US Open опубликовал расписание на 29 августа, второй игровой день.

На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое:

На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:

Екатерина Александрова (22) сыграет с финалисткой-2021 Лейлой Фернандес первым запуском на Grandstand.

Андре Рублев (8) третьим запуском встретится с Эмилем Руусувуори на Корте №5.

Дарья Касаткина стартует на Корте №6 – третьим запуском поборется с Алисией Паркс.

На Корте №9 третьим запуском сыграют Анастасия Потапова (27) и Клара Таусом, а четвертым – Анна Блинкова и Джоди Беррадж.

Людмила Самсонова откроет игровой день на Корте №11 встречей с Клэр Лю, а следующим запуском Александр Шевченко поборется с Кэмероном Норри (16).

Карен Хачанов (11) вторым запуском сыграет с Майклом Ммо на Корте №12.

На Корте №13 третьим запуском встретятся Анастасия Павлюченкова и Фиона Кроули.

Вторым запуском на Корте №15 поборются Вера Звонарева и Янина Викмайер.

Полностью расписание здесь и здесь.

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3 комментария

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Сергей48
От души хочется, чтобы Вера Звонарёва прошла как можно дальше👌😁
+4
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+4
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инок
Удачно пройти первый круг на US Open всем нашим теннисистам...
+3
-1
+2
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