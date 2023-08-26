Жабер об итоговом турнире в Саудовской Аравии: «Как арабская теннисистка я очень рада туда поехать»

Онс Жабер прокомментировала возможный переезд WTA Finals в Саудовскую Аравию.

«Как арабская теннисистка я очень рада туда поехать. Я борюсь за перемены, чтобы там создавались новые возможности – особенно для женщин. И я знаю, что там многое меняется, развивается.

В прошлом году я туда ездила, выступала с речью, давала интервью. Было очень приятно познакомиться с потрясающими женщинами. И я старалась сделать так, чтобы в Саудовской Аравии был теннис.

По-моему, это отличный шаг. Это может привести к тому, что в арабском мире появится больше теннисистов, больше людей, вовлеченных в спорт».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе