Жабер об итоговом турнире в Саудовской Аравии: «Как арабская теннисистка я очень рада туда поехать»
Онс Жабер прокомментировала возможный переезд WTA Finals в Саудовскую Аравию.
«Как арабская теннисистка я очень рада туда поехать. Я борюсь за перемены, чтобы там создавались новые возможности – особенно для женщин. И я знаю, что там многое меняется, развивается.
В прошлом году я туда ездила, выступала с речью, давала интервью. Было очень приятно познакомиться с потрясающими женщинами. И я старалась сделать так, чтобы в Саудовской Аравии был теннис.
По-моему, это отличный шаг. Это может привести к тому, что в арабском мире появится больше теннисистов, больше людей, вовлеченных в спорт».
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