Соболенко о том, как изменился ее подход после победы на Australian Open: «Смотрю на обычные турниры как на подготовку к «Большим шлемам»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как ее изменила победа на Australian Open.

Ее спросили, изменился ли ее подход к обычным турнирам, не «Большим шлемам».

«Знаете, подход действительно поменялся. Конечно, я все время хочу выигрывать – как и все мы.

Но сейчас я больше смотрю на эти турниры как на подготовку к «Большим шлемам». После Australian Open это изменилось. Не знаю, хорошо это или плохо. Надеюсь, что хорошо».

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1 комментарий

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Асель Кабышева
Как будто так много мастерсов выиграла, что уже на них можно забить.
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