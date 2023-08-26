Маркета Вондроушова: «Не хочу думать о том, что могу выиграть второй «Шлем»

Маркета Вондроушова прокомментировала желание выиграть второй «Большой шлем».

Чешка в этом году выиграла «Уимблдон».

«У меня есть один – это хорошо. Я не хочу думать о том, что могу выиграть второй. Если до или во время турнира я начну так думать, давление будет слишком большим.

Я научилась справляться с давлением, говорить себе, что это просто матч. Это мне помогает, когда я, например, проигрываю.

Не знаю, хорошо это или нет, но мне это помогает. Для меня это хороший знак».

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