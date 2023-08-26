Маркета Вондроушова: «Не хочу думать о том, что могу выиграть второй «Шлем»

Теги WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова прокомментировала желание выиграть второй «Большой шлем».

Чешка в этом году выиграла «Уимблдон».

«У меня есть один – это хорошо. Я не хочу думать о том, что могу выиграть второй. Если до или во время турнира я начну так думать, давление будет слишком большим.

Я научилась справляться с давлением, говорить себе, что это просто матч. Это мне помогает, когда я, например, проигрываю.

Не знаю, хорошо это или нет, но мне это помогает. Для меня это хороший знак».

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5 комментариев

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Anush15
А ты не думай потому-что ты никогда больше не выиграешь)))
+9
-2
+7
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Syndycate
Ответ Lanw1
Почему? Ей всего 24.
Потому что очередная одношлемница, слабо верится, что второй выиграет
+5
-2
+3
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Syndycate
И не выиграешь, лол)
+2
-2
0
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Lanw1
Ответ Anush15
А ты не думай потому-что ты никогда больше не выиграешь)))
Почему? Ей всего 24.
+1
-1
0
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Lanw1
Ответ Syndycate
Потому что очередная одношлемница, слабо верится, что второй выиграет
Сейчас в туре только 1GA (почему её фамилия в бане?) не одношлемница. Так что твой комментарий можно использовать как шаблон, подставляя подходящую фамилию.
0
0
0
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