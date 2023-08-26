Каролин Возняцки: «Ревматоидный артрит никуда не делся. Мне с ним жить до конца жизни»

Каролин Возняцки прокомментировала то, что у нее ревматоидный артрит.

Это системное аутоиммунное заболевание, которое проявляется в виде болей в суставах и утомления. У Возняцки его обнаружили в 2018 году.

«Ревматоидный артрит никуда не делся. Мне с ним жить до конца жизни. Конечно, когда я не играла, справляться было намного легче. Можно контролировать нагрузку на организм, расписание, сон, все остальное. Конечно, когда играешь против лучших в мире, становится сложнее.

Но я уверена, что смогу поддерживать организм в нужном состоянии. Чем больше ты узнаешь о своем организме, тем лучше понимаешь триггеры и то, что тебе поможет лучше себя чувствовать.

В целом я хорошо себя чувствую, организм в порядке. Пока что никаких проблем не было.

Но я не могу предсказать, что произойдет после нескольких матчей, если я далеко пройду на турнире. Пока что все хорошо».

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