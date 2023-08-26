Джокович о соперничестве с Алькарасом: «Уверен, что его команда смотрит мои матчи. Моя команда смотрит его матчи»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович рассказал, влияет ли соперничество с Карлосом Алькарасом на его тренировки.

«Я бы так не сказал. Если приближается матч, то да, я, наверное, работаю над некоторыми тактическими деталями, которые могу использовать против него.

И теннис такой вид спорта, где, например, на турнире типа Цинциннати ты проводишь пять матчей за пять дней. И нельзя думать о том, что будет через три-четыре дня. Ты думаешь только о завтра, о следующем сопернике.

Еще я считаю неуважением к следующему сопернику, если ты заранее думаешь о финале. И хотя я уже добился невероятного успеха и, наверное, можно сказать, что я могу заранее думать о поздних стадиях турниров, такой настрой мне никогда не нравился.

Но Карлос – первая ракетка мира. Последние пару лет он один из лучших в мире. Конечно, моя команда и другие команды за ним присматривают. Я знаю, что со мной то же самое. Мы друг за другом следим.

Уверен, что его команда смотрит мои матчи. Моя команда смотрит его матчи. Это не секрет. Но над чем-то конкретно под Алькараса я работаю, только если мне с ним играть».

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20 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Показывали разминку в зале Цинци перед игрой обоих.
Из команды Алькараса прям таращился чел на разминку величайшего)
Прическу скопировали, растяжку скопировали, что следующее?)
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Alex Morhan
Ответ Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество. Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
Игра не сводится исключительно к активно выигранным/не вынужденным. Как в матче из трёх сетов длительностью почти в 4 часа можно в принципе найти чьё-то преимущество?) Подач много не принял Карлос, в статистике это вроде ясно видно, при чём здесь бх непонятно
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Alex Morhan
Ответ dedpihto59
Сейчас между ними 20 очков, я правильно понимаю, что Новаку достаточно набрать больше 20 на юсо, чтобы стать намбаваном, ведь защищать ему ничего не надо, а Карлитто должен ещё подтвердить 2000, и прибавить он не сможет?
После турнира, да. Через несколько недель могут опять местами поменяться
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Сергей48
Ответ Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество. Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
Спасибо за ваш грамотный комментарий!👍
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dedpihto59
Сейчас между ними 20 очков, я правильно понимаю, что Новаку достаточно набрать больше 20 на юсо, чтобы стать намбаваном, ведь защищать ему ничего не надо, а Карлитто должен ещё подтвердить 2000, и прибавить он не сможет?
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Борщ со сметанкой
Ответ Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество. Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
Джокович победил Алькараса в нечеловеческих для 36 летнего игрока условиях. В невыносимую жару. Что было бы с Карасем, играй они на несколько часов позже остается только догадываться
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Blader
Ответ Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество. Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
анализ от бога
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mr_ h2o
Ответ Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество. Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
Все упирается в возраст. Думаю будь Джок лет на 5 моложе было бы намного легче. Тем не менее иметь 2 победы из 3 в этом году в таком возрасте это большое достижение Новаке. С Карлосом он играет на пределе и этого хватает для побед
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Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество.
Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
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dedpihto59
Ответ Alex Morhan
После турнира, да. Через несколько недель могут опять местами поменяться
🤷‍♀️‼️
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Kironbet
Ответ Иван Дичковский
Меня не убедила победа Джоковича в Цинциннати ни в чём. Причина поражения Карлоса исключительно в физике, сказались более длительные матчи по ходу турнира, на решающем тайбрейке не хватило сил. Команда Карлоса работает над тем чтобы легче выигрывать матчи по ходу турнира. Самое главное что по игре никакого преимущества у серба не было, по активным розыгрышам, по виннерсам Джокович солидно Карлосу уступил. А в финале Уимблдона Карлос выиграл активных розыгрышей по итогу более чем в 2 раза, это очень большое преимущество. Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
Так нельзя убедиться в том, в чем не хочешь быть убежденным. ;) Это первое и главное. А второе, игра через б/х Карася давно не новость, Пол его так и обыграл в Торонто- просто все атаки ему на бекхенд делал, в итоге агрессия Карася максимально нейтрализовалась. Так что это реально работает.
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Иван Дичковский
Ответ Борщ со сметанкой
Джокович победил Алькараса в нечеловеческих для 36 летнего игрока условиях. В невыносимую жару. Что было бы с Карасем, играй они на несколько часов позже остается только догадываться
Возраст для тенниса вполне нормальный. Роджер Федерер например на момент выигрыша своего последнего шлема - Австралии 2018 был старше чем Джокович сейчас если брать расчёт с точностью до месяцев.
А как организатором было иначе поступить? Есть традиция согласно которой финалы в определённое время должны начинаться.
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Иван Дичковский
Ответ Alex Morhan
Игра не сводится исключительно к активно выигранным/не вынужденным. Как в матче из трёх сетов длительностью почти в 4 часа можно в принципе найти чьё-то преимущество?) Подач много не принял Карлос, в статистике это вроде ясно видно, при чём здесь бх непонятно
Большее количество активно выигранных розыгрышей говорит о том что тот кто их выигрывает зрелищнее и следовательно красивее играет в теннис и кто больше рискует и стороннему зрителю это очень нравится.
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Alex Morhan
Ответ Иван Дичковский
Большее количество активно выигранных розыгрышей говорит о том что тот кто их выигрывает зрелищнее и следовательно красивее играет в теннис и кто больше рискует и стороннему зрителю это очень нравится.
Сначала ты говоришь про теннис и причинах победы/поражения, потом что кому нравится. Тяжело рассуждать об игре хоть сколько-то объективно, будучи предвзятым. Я согласен с тем, что никакого преимущества у Новака не было. Но ведь и на Уиме его ни у одного из игроков не было, но это другое, видимо.
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Иван Дичковский
Ответ Kironbet
Так нельзя убедиться в том, в чем не хочешь быть убежденным. ;) Это первое и главное. А второе, игра через б/х Карася давно не новость, Пол его так и обыграл в Торонто- просто все атаки ему на бекхенд делал, в итоге агрессия Карася максимально нейтрализовалась. Так что это реально работает.
В самом важном матче в противостоянии Новака и Карлоса - финале Уимблдона это как раз не сработало. Каким бы гениальным и крутым ни был финал в Цинциннати, более важным чем финал Уимблдона этот финал не стал. Не думаю что Карлос поменял бы выигранный Уимблдон на Ролан Гаррос где он сербу проиграл в полуфинале предложи ему это. В следующие годы как по мне Ролан Гаррос Карлосу будет проще выигрывать чем Уимблдон, как ни крути грунт все равно ему удобнее, Рафа на Ролан Гаррос скорее всего будет претендовать не больше 1 раза.
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Иван Дичковский
Ответ Alex Morhan
Сначала ты говоришь про теннис и причинах победы/поражения, потом что кому нравится. Тяжело рассуждать об игре хоть сколько-то объективно, будучи предвзятым. Я согласен с тем, что никакого преимущества у Новака не было. Но ведь и на Уиме его ни у одного из игроков не было, но это другое, видимо.
Было, у Карлоса в финале было намного больше виннерсов и эйсов, самого главного в игре на траве, всего очков у испанца на 2 больше вышло, Джокович очень много играл в защите, но атакующий теннис победил справедливо.
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Иван Дичковский
Ответ Иван Дичковский
Было, у Карлоса в финале было намного больше виннерсов и эйсов, самого главного в игре на траве, всего очков у испанца на 2 больше вышло, Джокович очень много играл в защите, но атакующий теннис победил справедливо.
Про финал Уимблдона имел в виду, уточняю.
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