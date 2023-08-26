Джокович о соперничестве с Алькарасом: «Уверен, что его команда смотрит мои матчи. Моя команда смотрит его матчи»
Новак Джокович рассказал, влияет ли соперничество с Карлосом Алькарасом на его тренировки.
«Я бы так не сказал. Если приближается матч, то да, я, наверное, работаю над некоторыми тактическими деталями, которые могу использовать против него.
И теннис такой вид спорта, где, например, на турнире типа Цинциннати ты проводишь пять матчей за пять дней. И нельзя думать о том, что будет через три-четыре дня. Ты думаешь только о завтра, о следующем сопернике.
Еще я считаю неуважением к следующему сопернику, если ты заранее думаешь о финале. И хотя я уже добился невероятного успеха и, наверное, можно сказать, что я могу заранее думать о поздних стадиях турниров, такой настрой мне никогда не нравился.
Но Карлос – первая ракетка мира. Последние пару лет он один из лучших в мире. Конечно, моя команда и другие команды за ним присматривают. Я знаю, что со мной то же самое. Мы друг за другом следим.
Уверен, что его команда смотрит мои матчи. Моя команда смотрит его матчи. Это не секрет. Но над чем-то конкретно под Алькараса я работаю, только если мне с ним играть».
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Из команды Алькараса прям таращился чел на разминку величайшего)
Прическу скопировали, растяжку скопировали, что следующее?)
Многие говорят что сработало то что в Цинциннати по ходу матча сработало то что серб начал грузить бекхенд Карлоса, но финал Уимблдона Карлос как раз бекхендом и выиграл, большинство ключевых очков было выиграно этим ударом тогда. Повезло сербу что Карлос в Цинциннати не смог лего обыграть своих соперников.
А как организатором было иначе поступить? Есть традиция согласно которой финалы в определённое время должны начинаться.