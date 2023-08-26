Джокович о соперничестве с Алькарасом: «Уверен, что его команда смотрит мои матчи. Моя команда смотрит его матчи»

рассказал, влияет ли соперничество с на его тренировки.

«Я бы так не сказал. Если приближается матч, то да, я, наверное, работаю над некоторыми тактическими деталями, которые могу использовать против него.

И теннис такой вид спорта, где, например, на турнире типа Цинциннати ты проводишь пять матчей за пять дней. И нельзя думать о том, что будет через три-четыре дня. Ты думаешь только о завтра, о следующем сопернике.

Еще я считаю неуважением к следующему сопернику, если ты заранее думаешь о финале. И хотя я уже добился невероятного успеха и, наверное, можно сказать, что я могу заранее думать о поздних стадиях турниров, такой настрой мне никогда не нравился.

Но Карлос – первая ракетка мира. Последние пару лет он один из лучших в мире. Конечно, моя команда и другие команды за ним присматривают. Я знаю, что со мной то же самое. Мы друг за другом следим.

Уверен, что его команда смотрит мои матчи. Моя команда смотрит его матчи. Это не секрет. Но над чем-то конкретно под Алькараса я работаю, только если мне с ним играть».

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