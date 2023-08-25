Роддик о том, что Гилберт запрещал ему играть в козырьке: «Сказал Брэду: «Да пошел ты. Ты забрал лучшие годы моих волос»

Энди Роддик прокомментировал отношения со своим бывшим тренером Брэдом Гилбертом.

В начале карьеры американец носил козырек, но Гилберт настоял на том, чтобы тот играл в обычной кепке. Он говорил: «На нем был этот нелепый оранжевый козырек. Я сказал ему: «Найди нормальную гребаную кепку, бейсболку, что угодно. Но этот козырек ты при мне никогда больше не наденешь».

Спустя 20 лет Роддик ответил тренеру.

«Знай я, что все так кончится, то носил бы козырек гораздо дольше. Я написал Брэду и потом сказал ему: «Да пошел ты. Ты забрал лучшие годы моих волос».

Брэд был тем тренером, который уже видел все, что мне еще только предстояло испытать. Он видел Агасси – ходячий фурор, сложную личность. И та уверенность, с которой он рассуждал о будущем – не знаю, верил ли он в это сам, но все казалось реальным».

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